Fracaso del filial del Barcelona: pierde ante un equipo ya descendido y seguirá en la cuarta categoría

El Barcelona Atlètic, filial del conjunto azulgrana, ha fracasado en su intento de subir de categoría y ha protagonizado este domingo un gran patinazo. En la última jornada de su grupo en Segunda RFEF -cuarta categoría del fútbol español-, el filial del Barcelona ha perdido contra el Torrent, un equipo ya descendido, y finalmente ha quedado sexto en la clasificación, por lo que no podrá jugar los playoffs de ascenso a Primera RFEF.

En la última jornada, con horario unificado, el Barcelona Atlètic se jugaba entrar en posiciones de ascenso contra el Reus y el Alcoyano. Los culés disputaban su encuentro ante el Torrent, que, si bien era a domicilio, era un conjunto ya descendido a Tercera RFEF desde hace varias jornadas. Sin embargo, el conjunto valenciano ha ganado por 3-1 al filial azulgrana.

Ese resultado le deja fuera de los playoffs de ascenso. El Reus ganó al Terrassa (0-1) y el Alcoyano empató ante el Porreres (0-0), por lo que el Reus acabó cuarto con 55 los puntos, los mismos que el Alcoyano, que entra en los playoffs como quinto clasificado. El Barcelona Atlètic se quedó con 52 puntos, en sexto lugar.

El filial del Barça se quedará así otro año más en la cuarta categoría del fútbol español, en lo que supone un fracaso total, toda vez que no está ni entre los cinco mejores equipos de su grupo. En ese grupo III de Segunda RFEF, el Sant Andreu ganó y subió de forma directa a Primera RFEF. Atlético Baleares, Poblense y los citados Reus y Alcoyano completan los equipos que jugarán los playoffs de ascenso que se sortearán este lunes.

El Barcelona Atlètic, que hace pocos años estaba en Segunda División y en los primeros puestos, seguirá en Segunda RFEF, lo que es la cuarta categoría del fútbol español, un paso atrás para un equipo como el culé.