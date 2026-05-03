La psicología dice que las personas que llegan en forma a los 60 y los 70 no son más disciplinados, sólo aprendieron a cuidar su cuerpo por dentro desde jóvenes

Aprender a cuidar el cuerpo por dentro desde jóvenes es esencial, lo dicen los expertos que no dudan en darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, lo que hacemos en el presente puede tener consecuencias inesperadas en el futuro. Tocará empezar a prepararse para determinados cambios que serán esenciales que tengamos en mente de una manera significativa.

La psicología tiene una serie de respuestas inesperadas en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es importante empezar a prepararse para un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Este tipo de elementos que tenemos en mente puede convertirse en la antesala de algo más. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de empezar a pensar en algunos cambios que llegan a toda velocidad y que quizás hasta ahora no sabíamos. Lo que pasa en el futuro no es casualidad, forma parte de un cambio que puede acabar siendo el que debemos de empezar a instaurar.

Aprendieron a cuidar su cuerpo por dentro desde jóvenes no son más disciplinados

No son más disciplinados los que están en forma a los 60 o 70 años, es cuestión de suerte y de mantenerse en plena forma. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, puede ser esencial. La manera en la que llegamos a viejos tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en días pasados.

Es momento de ponerse manos a la obra en un presente que tiene efectos en el futuro. En especial, si descubrimos lo que nos estará esperando en esta tercera edad que ahora se alarga más de lo que nos imaginaríamos. Es hora de conocer los pequeños gestos que pueden marcar la diferencia en nuestro cuerpo.

No se trata de ser más disciplinados, de cuidarnos un poco más o hacer realidad, una serie de situaciones que pueden acabar siendo claves, en estos días en los que cada detalle será esencial.

Esto es lo que dice la psicología de las personas que se mantienen en forma a los 60 o 70 años

Mantener una vida activa es esencial, en estos días en los que cada detalle cuenta. Tocará saber en todo momento qué es lo que debemos hacer para hacer realidad este cambio de tendencia que puede ser esencial, en unos días en los que cada detalle cuenta.

Tal y como explica un reciente artículo de la revista Inmunity Ageing: «El envejecimiento saludable y la longevidad en los humanos están modulados por una combinación afortunada de factores genéticos y no genéticos. Los estudios familiares demostraron que alrededor del 25 % de la variación en la longevidad humana se debe a factores genéticos. La búsqueda de la base genética y molecular del envejecimiento ha llevado a la identificación de genes correlacionados con el mantenimiento de la célula y de su metabolismo básico como los principales factores genéticos que afectan la variación individual del fenotipo del envejecimiento».

Siguiendo con la misma explicación: «Además, los estudios sobre la restricción calórica y la variabilidad de los genes asociados con la señalización de detección de nutrientes, han demostrado que la dieta hipocalórica y/o un metabolismo genéticamente eficiente de los nutrientes, pueden modular la vida útil al promover un mantenimiento eficiente de la célula y del organismo. Recientemente, los estudios epigenéticos han demostrado que las modificaciones epigenéticas, moduladas tanto por el origen genético como por el estilo de vida, son muy sensibles al proceso de envejecimiento y pueden ser un biomarcador de la calidad del envejecimiento o influir en la tasa y la calidad del envejecimiento. En general, los estudios actuales muestran que las intervenciones que modulan la interacción entre los antecedentes genéticos y el entorno son esenciales para determinar la posibilidad individual de alcanzar la longevidad».

El ADN tiene mucho que ver en la longevidad: «Los estudios de Johnson demostraron claramente que la variabilidad genética podría afectar la esperanza de vida. Esto desencadenó muchos estudios en organismos modelo para desenredar las diferentes vías bioquímicas que podrían afectar la vida útil, y resaltar los genes que codifican las proteínas involucradas en tales vías. En particular, se analizaron levadura, C. elegans, drosophila y ratones y esto destacó numerosos genes que podrían afectar la vida útil si se mutan (para obtener una lista actualizada de estos genes, consulte http://genomics.senescence.info/genes/models.html). La mayoría de estos genes están relacionados con el mantenimiento de la integridad de la célula (especialmente la integridad del ADN)».