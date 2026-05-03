El día en el que Jordi Cruz terminó KO por culpa de Cayetano Rivera

La trayectoria de Jordi Cruz está vinculada a su excelencia en la cocina y a su papel como jurado en MasterChef, pero en los últimos días ha sorprendido con unas declaraciones que revelan una faceta mucho más personal. Durante una entrevista que ha dado en un pódcast, el chef ha abordado sin rodeos algunos episodios poco conocidos de su vida, desde su relación con las drogas hasta los recuerdos más complejos de su infancia.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista tiene como protagonista a Cayetano Rivera y a Eva González, en una escena que se remonta a años atrás, cuando todavía eran pareja. Según ha contado Jordi, tras una cena en casa de la presentadora, el torero decidió improvisar una situación que acabaría siendo memorable.

En un intento de hacer reír a sus amigos, Cayetano hizo un porro en un ambiente en el que Eva González se mostraba incómoda. Jordi Cruz ha dejado claro que todo se hizo en tono de humor porque la presentadora siempre ha tenido rechazo a este tipo de sustancias.

El chef, que apenas había tenido contacto con el consumo de drogas, accedió a probar una calada en un gesto más cercano a la curiosidad que a la convicción. La reacción fue inmediata y contundente. Según sus propias palabras, quedó completamente fuera de juego, incapaz de reaccionar con normalidad y tumbado en el sofá durante un tiempo, mientras la escena generaba bromas entre quienes se encontraban allí.

Jordi Cruz ha hablado muy claro

Lejos de despertar interés o de abrir la puerta a nuevas experiencias, aquel momento tuvo el efecto contrario. Jordi Cruz reconoció que su relación con las drogas ha sido siempre muy limitada y, en términos generales, poco satisfactoria. Aunque admitió haber probado otras sustancias en alguna ocasión, subrayó que ninguna de ellas le sentó bien, lo que terminó por consolidar una postura de distanciamiento.

En este sentido, el chef fue especialmente claro al señalar que la única sustancia que ha tenido una presencia constante en su vida ha sido el tabaco. A ello suma una dedicación intensa al trabajo, dos factores que, según explicó, han marcado su rutina durante años.

La infancia de Jordi Cruz

Más allá de esta anécdota, la entrevista en Better Pódcast también permitió al empresario adentrarse en terrenos más personales, especialmente en lo relativo a su infancia. Jordi Cruz recordó una relación compleja con su padre, marcada en gran medida por la gestión del dinero y por una sensación persistente de incomodidad al tener que depender económicamente de él. Un episodio concreto, según relató, resultó determinante en su forma de entender la independencia.

El cocinero explicó que, en una ocasión en la que solicitó ayuda económica, la respuesta de su padre fue tan negativa que decidió no volver a pedirle nada. Aquella reacción, lejos de diluirse con el tiempo, dejó una huella profunda. Tanto es así que, según confesó, llegó a rechazar cualquier herencia tras el fallecimiento de su progenitor, en una decisión que refleja hasta qué punto esa experiencia condicionó su forma de ver las relaciones familiares y la autonomía personal.

Lejos de quedarse anclado en el resentimiento, Jordi Cruz interpretó con el tiempo que esa dureza contribuyó a forjar su carácter. La necesidad de valerse por sí mismo se convirtió en un motor que impulsó muchas de sus decisiones desde una edad temprana. «Si quería algo, tenía que conseguirlo por mí mismo», declaró con total naturalidad.

Esa determinación tuvo consecuencias directas en su formación académica. El chef reconoció que llegó a abandonar los estudios antes de tiempo, motivado en parte por la incomodidad que le generaba depender económicamente de su padre. Su prioridad pasó a ser incorporarse cuanto antes al mundo laboral, una elección arriesgada que, sin embargo, acabaría siendo decisiva en su carrera profesional.

Una reflexión muy personal

Con el paso de los años, la percepción de su padre adquirió matices más complejos. Jordi Cruz explicó que, tras su fallecimiento, descubrió recortes de prensa relacionados con su carrera y testimonios indirectos que evidenciaban un orgullo que nunca se expresó de manera abierta.

Ese contraste entre el reconocimiento público y la ausencia de palabras directas generó en el chef una reflexión profunda. La pregunta sobre por qué nunca recibió una muestra explícita de orgullo quedó sin respuesta, pero no por ello dejó de tener peso en su memoria. Lejos de dramatizar, Jordi cerró este capítulo con una mirada más analítica que emocional, consciente de que esas vivencias también han contribuido a definir su identidad.

Las declaraciones del chef ofrecen así un retrato más completo de una figura conocida principalmente por su faceta televisiva y gastronómica. Entre anécdotas inesperadas y recuerdos personales, Jordi Cruz deja entrever las experiencias que han moldeado su carácter, en un ejercicio de sinceridad poco habitual que aporta profundidad a su imagen pública.