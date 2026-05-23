Los Javis se llevan el premio a mejor dirección en Cannes con ‘La bola negra’: «Hemos cambiado haciendo la película»

El Festival de Cannes 2026 llega a su fin y este año lo hace con un marcado sabor español. No solo por el nivel de las películas presentadas, sino porque la presencia nacional ha brillado con fuerza en una de las ediciones más comentadas de los últimos años. Hace apenas unos días, Los Javis presentaban ‘La bola negra’, su primer gran proyecto tras su separación sentimental, aunque no profesional. Los nervios estaban a flor de piel y no era para menos. El resultado fue inmediato: una ovación de 20 minutos que convirtió su pase en uno de los momentos más aplaudidos del festival. Ahora, en el cierre de esta edición, la pareja de directores se ha llevado el mayor reconocimiento de su carrera hasta la fecha: el premio a Mejor Dirección. Eso sí, el galardón fue ex aequo junto a Paweł Pawlikowski por Featherland.

La bola negra supone el segundo largometraje de Los Javis y todo apunta a que será la obra que termine de consolidarlos a nivel internacional. En esta película, inspirada en el universo de Federico García Lorca, los directores exploran cómo es ser una persona queer en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017. Una mirada profundamente emocional que no solo se centra en la figura del escritor, sino también en todo aquello que rodeó su vida, sus relaciones y su legado.

Además, el proyecto ha supuesto un importante reto creativo. De La bola negra apenas se conservan cuatro páginas escritas por Lorca, por lo que Javier Calvo y Javier Ambrossi tuvieron que completar el relato apoyándose en La piedra oscura, la obra teatral inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapún, considerado uno de los grandes amores del poeta granadino.

Mientras se anunciaba el premio, las cámaras captaban la emoción de Penélope Cruz, que ya se había mostrado visiblemente emocionada durante el estreno del largometraje. Al subir al escenario, Javier Ambrossi tomó la palabra y dejó uno de los discursos más emotivos de la noche: «Esto va mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Mientras dirigíamos esta película, no dejaba de preguntarme si estaba honrando a quienes me precedieron».

Por su parte, Javier Calvo continuó el discurso visiblemente emocionado: «Nunca imaginé estar aquí, en este escenario y con este premio. Venimos año tras año para aprender de todos vosotros». Además, quiso destacar el mensaje de la película: «Esta historia habla del arte, habla de mirar al otro como un ser humano, de entenderle y de amarle. Nosotros también hemos cambiado haciendo esta película».

Con este reconocimiento en Cannes, Los Javis comienzan una nueva etapa con La bola negra, una película que ya apunta a convertirse en uno de los grandes títulos españoles del año y que pone rumbo a los festivales más importantes del mundo con una meta clara en el horizonte: los Oscar.