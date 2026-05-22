La histórica ovación de 20 minutos a Los Javis en Cannes que les acerca a la codiciada Palma de Oro

Antes de la entrega de la Palma de Oro, Los Javis ya han ganado en el Festival de Cine de Cannes 2026 con La bola negra. Javier Calvo y Javier Ambrossi compiten por primera vez en la Sección Oficial a Competición, donde también lo hacen Rodrigo Sorogoyen y Pedro Almodóvar, y la excepcional acogida que han recibido fortalece su candidatura para coronarse en el certamen: los directores han recibido la segunda ovación más larga de la historia del festival tras la proyección de su película.

Los Javis han debutado en el gran escaparate internacional del cine marcando récord. Su forma de narrar la vida y muerte de Federico García Lorca ha conquistado al público del Grand Théâtre Lumière, que se desgastó las palmas de las manos en un aplauso de 20 minutos ininterrumpidos. Sólo El laberinto del fauno superó esa cifra, con 22 minutos en 2006. Los Javis, prácticamente novatos si se les compara con Guillermo del Toro, ya le plantan cara a los más veteranos de la industria a nivel mundial.

Agradecidos y emocionados, Los Javis estuvieron acompañados por el elenco de La bola negra. La que sí derramó lágrimas fue Penélope Cruz, como si fuera la primera vez que obtiene el reconocimiento a su trabajo en un gran certamen. Guitarricadelafuente, el protagonista de la película en la que debuta como actor, marcó ante el aforo pases de toreo, y los olés de sus compañeros animaron aún más el ambiente festivo.

Un aplauso de 20 minutos y 20 minutos de agradecimientos. Los Javis dieron las gracias con gestos, y Ambrossi citó una frase de Lorca: «Hay que recordar hacia mañana». «Queremos hablar por los que no pudieron hablar ni vivir ni amar, a los que asesinaron, para que no vuelva a pasar», añadió. «Ninguno soñamos que fuéramos a protagonizar una película, tener una voz ni mucho menos estrenar en el Festival de Cannes, y aquí estamos», declaró Javier Calvo.

La bola negra aborda la vida de Federico García Lorca y la obra homónima e inacabada del autor. Es el segundo largometraje de Los Javis, que debutaron en el cine con La llamada, y uno de los claros favoritos para ganar la Palma de Oro. La producción, de Movistar, se estrena en las salas españolas el próximo 2 de octubre.

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas, ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia. Miguel Bernardeau, Carlos González, Glenn Close, Milo Quifes, Lola Dueñas y Yenesi completan el reparto de una de las firmes candidatas al gran premio de Cannes en esta edición.

Reparto de ‘La bola negra’

Penélope Cruz

Glenn Close

Álvaro Lafuente (Guitarricadelafuente)

Miguel Bernardeau

Carlos González

Lola Dueñas

Antonio de la Torre

Natalia de Molina

Lorenzo Zurzolo

Julio Torres

Mona Martínez

Albert Pla

Yenesi

Nuria Mencía

María Morales

Hugo Welzel

Daniel Ibáñez

Milo Quifes