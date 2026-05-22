Estrenos de la cartelera: las 5 alternativas a ‘The Mandalorian & Grogu’ que llegan hoy a los cines

El estreno de una película de Star Wars siempre es un acontecimiento. Sobre todo, porque la última cinta de la franquicia se proyectó en el patio de butacas hace ya siete años. El resultado taquillero de El ascenso de Skywalker (2019) fue incuestionable, pero depauperó un final de trilogía que no convenció ni a la comunidad de fans ni a la prensa especializada. Ahora, Lucasfilm se apoya en su serie de éxito en Disney Plus para calibrar la temperatura y el reclamo de la licencia comercial. Aunque The Mandalorian & Grogu no es, por supuesto, la única novedad en la cartelera del presente fin de semana. Desde hoy, los cines españoles reciben también estas 5 interesantes propuestas fílmicas:

‘The Mandalorian & Grogu’ llegan de la mano de 5 estrenos relevantes

1-‘Cowgirl’

Después de estrenar Cosas que hacer antes de morir, el tándem formado por Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens nos brinda esta comedia romántica rural que nos presenta a Empar, una granjera de 60 años que hará todo lo posible porque su vaca no pierda a la cría que está gestando. Incluso si debe enfrentarse al resto del pueblo en pos de la tranquilidad del animal.

2-‘Love Me Tender’

Al final del verano, Clémence toma la decisión de contarle a su exmarido que mantiene relaciones con mujeres. A raíz de ello y tras su separación, él decide iniciar una dura batalla legal para quitarle la custodia de su hijo pequeño, convirtiendo su vida en una lucha por defender su posición de madre y de mujer libre.

3-‘Tres mujeres’

La retahíla de estrenos nos demuestra que las salas no viven sólo de apuestas como The Mandalorian & Grogu. La cinta tunecina Tres mujeres nos pone en la piel de Lilia, quien regresa a su país para el funeral de su tío. Su familia desconoce cómo es su vida en París. Con el objetivo de descubrir la verdad, Lilia tendrá que enfrentarse a la memoria y secretos de tres generaciones de mujeres que intentan convivir.

4-‘Un mundo frágil y maravilloso’

De Túnez nos vamos hasta el Líbano, conociendo a Nino y Yasmina, dos personas que comparten el hecho de haber nacido el día en el que la tragedia golpeó a Beirut. Sus caminos se cruzan y deben decidir si resistir y formar una familia en el país o rendirse ante la necesidad de no perecer en el lugar.

5-Reestreno: ‘Las dos torres’

Las novedades de la cartelera siempre están bien, pero ¿a quién no le va a gustar un buen reestreno? Aprovechando la Palma de Oro de Honor de Peter Jackson y el estreno el próximo año de La caza de Gollum, Las dos torres vuelve a la gran pantalla casi un cuarto de siglo después. Un espectáculo audiovisual épico donde podremos volver a ver, entre otras cosas, la batalla del Abismo de Helm, la supervivencia de Merry y Pippin con los orcos o las dificultades de Frodo y Sam para atravesar la Tierra Media y arrojar el Anillo Único al Monte del Destino.