España compite por primera vez por la Palma de Oro de Cannes con 3 películas de Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis

España competirá por primera vez por la Palma de Oro del Festival de Cannes con tres películas, firmadas por Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis. Tal y como han anunciado este jueves Thierry Frémaux e Iris Knobloch, delegado general y presidenta del certamen, hasta tres títulos españoles han logrado concursar en la sección Competición del próximo festival, que se celebrará del 12 al 23 de mayo: Amarga Navidad, El ser querido y La bola negra.

Por primera vez en la historia, tres películas españolas han entrado en el concurso principal, lo que les permitirá rivalizar por el gran galardón del certamen, la Palma de Oro del Festival de Cannes. Se trata de un logro para el cine español que, en cambio, es habitual con los largometrajes franceses y estadounidenses, mientras que Italia consiguió un resultado similar al de España en dos ocasiones en los últimos 10 años.

La triple representación española da continuidad al buen resultado del cine español en Cannes tras la coronación de Sirat, de Oliver Laxe, como la película ganadora del Premio del Jurado y la buena acogida de Romería, que compitió por la Palma de Oro. El cierre de la trilogía familiar de Carla Simón fue valorada como un «prodigio» por parte de la crítica.

Sorogoyen y Almodóvar ya tienen experiencia en Cannes. El primero se presentó en la sección Cannes Première con As bestas, que arrasó en taquilla en Francia, donde también fue galardonada con el César a Mejor película extranjera.

En esta ocasión, El ser querido aterriza en el país galo con el aval de Javier Bardem y Victoria Luengo, que interpretan a un director de cine y su hija, una actriz frustrada. Ambos se unen en un proyecto después de años sin mantener contacto. Como de costumbre, Sorogoyen ha trabajado en equipo con Isabel Peña para escribir el guion. Con El ser querido, Victoria Luengo es la primera actriz española que compite en Cannes con dos trabajos en una misma edición.

Por su parte, Pedro Almodóvar ha competido seis veces por la Palma de Oro, aunque todavía no ha conseguido ninguna. Lo hizo con Todo sobre mi madre (Premio al Mejor Director y Premio del Jurado Ecuménico), Volver (Premio al Mejor Guion y Premio colectivo a la Mejor Interpretación Femenina para sus seis actrices), Los abrazos rotos, La piel que habito (Premio de la Juventud), Julieta y Dolor y Gloria (Premio al Mejor Actor para Antonio Banderas).

El director manchego también ha estado presente en el certamen con La mala educación o como miembro del jurado y Presidente del mismo, y ha entregado premios especiales, como la Palma de Honor a Jodie Foster.

En lo que respecta a Amarga Navidad, relata una historia marcada por el duelo y la depresión, con un elenco formado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Quim Gutiérrez y Milena Smit.

Finalmente, Los Javis competirán con La bola negra, que presentaron en la pasada edición de Cannes. Protagonizada por el músico Guitarricadelafuente, aborda la vida de Federico García Lorca, y conecta con la obra homónima que el autor nunca terminó. Completan el reparto Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas.

Entre las películas destacadas del próximo festival de Cannes, se encuentran los últimos trabajos de Asghar Farhadi (Histories Paralléles), Pawel Pawlikowski (Fatherland) o Lukas Dhont (Coward), con una sonada ausencia de títulos procedentes de Hollywood. El director surcoreano Park Chan-wook presidirá el jurado y Peter Jackson y Barbra Streisand recibirán las Palmas de Oro de Honor.