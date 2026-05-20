Almodóvar azuza a los artistas en Cannes para «actuar como escudo» de «la democracia» frente a Trump: «Tenemos una obligación»

Pedro Almodóvar ha protagonizado en el Festival de Cannes una rueda de prensa en la que la política ha tenido más protagonismo que el cine. El director manchego, que ha presentado Amarga Navidad en el certamen, en el que opta a la Palma de Oro, ha hecho un llamamiento a los artistas para «alzar la voz» en defensa de una democracia «que se está desmoronando», un precipicio al que la ha llevado, indica, Donald Trump.

A pesar de asegurar que no quiere «juzgar a nadie», Almodóvar ha afeado el silencio de los artistas que no se pronuncian contra el presidente de Estados Unidos, porque tienen «un deber moral». «Lo peor que podría pasar sería guardar silencio o ser censurados», ha señalado el cineasta.

Almodóvar ha incidido en «el silencio» de quienes no manifiestan opiniones políticas, y lo ha relacionado con «el miedo», un «síntoma de que las cosas van mal». Callar es, ha reiterado, «una señal grave de que la democracia se está desmoronando».

«Los artistas tienen que alzar la voz sobre la situación en la que viven en la sociedad contemporánea. Tenemos una obligación moral de hablar, tenemos que actuar como un escudo contra esta locura», ha instado Almodóvar a sus compañeros de gremio. Además, ha expresado que «Europa nunca debe someterse» a «monstruos como Trump, Netanyahu y Putin», sino que deben hacerles saber «que hay un límite a sus delirios». «El creador debe hablar sin sinónimos, a cara descubierta, de lo peor que está ocurriendo. Nos están ocurriendo cosas terribles cada día», ha sentenciado.

La rueda de prensa se ha celebrado un día después de la presentación en la Sección Oficial del Festival de Cannes de Amarga Navidad, una de las tres películas españolas que optan a la Palma de Oro. Por primera vez, tres juntas.

De ganarla, esta sería la primera Palma de Oro del director manchego, que ha competido por ella seis veces. El cineasta español goza de gran simpatía en el certamen francés, donde es uno de los autores más populares. Esa simpatía se trasladó este martes al Grand Théâtre Lumière de Cannes, donde recibió una ovación de 10 minutos tras la proyección de Amarga Navidad.

Almodóvar estuvo acompañado por el elenco: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Quim Gutiérrez, Milena Smit, Nieves Álvarez, Rossy de Palma y Amaia Romero.

España compite por primera vez por la Palma de Oro del Festival de Cannes con tres películas, firmadas por Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis. Se disputan el gran premio por Amarga Navidad, El ser querido y La bola negra, respectivamente.