Javier Bardem desata la polémica en Cannes con críticas a España y a «los machos» que se «miden la polla»: «Vengo de un país muy machista»

Los primeros representantes del cine español en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes ya están dando que hablar, especialmente Javier Bardem. El actor ha sido uno de los protagonistas del certamen en las últimas horas por sus palabras sobre la «masculinidad tóxica» y, concretamente, por las críticas que ha dedicado a España en relación a este asunto.

Bardem ha activado su modo crítico con la presentación de El ser querido, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por el actor y Victoria Luengo. El personaje del intérprete en la película se caracteriza, entre otras cosas, por su comportamiento misógino. Preguntado por estos códigos, Javier Bardem ha aprovechado el escaparate de Cannes y su altavoz de proyección internacional para criticar a España y para pronunciar denuncias políticas.

El ganador del Oscar a Mejor actor de reparto por No es país para viejos ha relacionado los comportamientos machistas con la «masculinidad tóxica», origen de esa misoginia, a su juicio, por «la mala educación recibida durante muchas generaciones», entre las que él mismo se incluye, ha apuntado.

Al señalar su caso como ejemplo, se ha referido a la sociedad española: «Vengo de un país muy machista que se llama España, donde hay una media de dos mujeres asesinadas al mes por sus maridos o ex novios, algo horrible. Sólo esa cifra de mujeres asesinadas es increíble. Y, de algún modo, lo hemos normalizado. ¿Estamos locos? Estamos matando a mujeres porque algunos hombres creen que son sus posesiones?».

Bardem ha criticado el machismo instaurado en España y, al hilo de ello, ha cargado también contra «los machos alfa que van diciendo ‘mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte hasta destrozarte’», en alusión a Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

El actor ha desaprovechado en ese momento la oportunidad de señalar también el machismo de regímenes como los de Irán, donde las mujeres están sometidas a la ley Sharia, pero en este caso ha evitado hacer mención alguna al dominio masculino. Ha subrayado únicamente el «puto comportamiento masculino tóxico que está creando miles de muertos» de un lado.

Finalmente, el actor ha celebrado que ahora se pueda hablar de ello porque «somos más conscientes», ya que «hace 20 años, era algo que nadie consideraba un problema» -como ocurre ahora en Irán, por ejemplo-.

Javier Bardem encarna en El ser querido a un director de cine que intenta limar asperezas con su hija, con la que mantiene una relación distante. «Creo que esta película habla de eso», ha declarado el actor, en relación a su análisis previo sobre el machismo: «Y es bueno que en esta película haya tres personas que dicen no a Esteban y las tres son mujeres».

En esta 79ª edición, España competirá por primera vez por la Palma de Oro del Festival de Cannes con tres películas, firmadas por Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis. Hasta tres títulos españoles han logrado concursar en la sección Competición del festival, que arrancó el 12 de mayo y se clausurará el 23: Amarga Navidad, El ser querido y La bola negra.