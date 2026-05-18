Fue la serie de más éxito de la historia de Netflix en España y ahora vuelve: la historia como nunca te la habían contado

Puede que Juego de Tronos, Stranger Things o The Bridgerton sean las series que mejor han definido la audiencia masiva internacional del streaming. Sin embargo, el cambio de paradigma del consumo doméstico online posee del mismo modo, un cariz de rupturismo cultural entre fronteras: cualquier contenido, producido por cualquier país, puede alcanzar los mayores números de visualizaciones dentro de las plataformas de dichos estudios. La pionera en esto fue Netflix con La casa de papel y, ahora, Berlín y la dama del armiño volverán a intentar dejarnos con la boca abierta, gracias a sus giros de guion imposibles y el carisma indudable de su protagonista, encarnado nuevamente por Pedro Alonso.

La «gran N roja» no va a dejar escapar la gallina de los huevos de oro creada por Álex Pina y por eso, aunque esta vaya a ser la última temporada del personaje de Alonso, la major californiana confirmó hace algunos días la intención de seguir expandiendo este cosmos de ingeniosos robos, tretas y espectaculares engaños. Dicha revelación sucedió en Sevilla, donde Netflix presentó el seguimiento del spin-off de La casa de papel, mostrando un vídeo que mostraba secuencias de la serie original y de la propia Berlín. El misterioso teaser acompaña la sucesión de imágenes con un texto que decía: «Primero fue el dinero, luego llegó el oro y botines extraordinarios. Pero la revolución no ha terminado: el siguiente paso ya está dado». El material promocional terminaba con una mano desenterrando un lingote de oro con la máscara de Dalí.

Todavía se desconoce el título o el argumento de esta nueva ficción del universo iniciado por el Profesor y su banda, así que por el momento los fans deberán conformarse con el golpe artístico de Berlín y la dama del armiño, disponible desde el pasado 15 de mayo en el catálogo del terminal.

Netflix persigue la herencia de ‘La casa de papel’: ‘Berlín’ vuelve con una segunda temporada

La sinopsis oficial parte del encargo de un adinerado Duque a Berlín y su banda: robar la legendaria obra de Leonardo da Vinci, La dama del armiño. El cuadro ha sido trasladado a Sevilla para una exhibición, aunque el líder del grupo de ladrones tiene su propio plan. El mayor premio no será el reconocido trabajo del pintor italiano, sino el de engañar al hombre que les ha encargado tal fechoría. De este modo, Berlín utilizará el golpe como una excusa para trazar un plan secundario, desvalijando todas las riquezas del noble.

Además de Alonso, la segunda temporada recupera a Michelle Jenner como Keila, la experta en tecnología; Tristán Ulloa como Damián, la mano derecha de Berlín; Begoña Vargas en la piel de Cameron; Joel Sánchez encarnará de nuevo a Bruce y Julio Peña volverá a asumir el rol de Roi.

Entre las novedades más relevantes del casting, destacan Inma Cuesta como Candela, el nuevo interés romántico de Berlín, Marta Nieto en un papel clave de la alta sociedad andaluza y José Luis García Pérez encarnando al Duque.

Netflix pone fin a esta especie de precuela de La casa de papel, despidiéndose Alonso oficialmente de Berlín, el papel que ha terminado consagrando su carrera tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras.

¿Cuántos capítulos tiene ‘La dama del armiño’?

El regreso de Berlín y su banda tiene un total de ocho episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno. Se espera que, con la recopilación de datos del servicio de streaming la semana que viene, Berlin y la dama del armiño ocupe directamente el puesto número uno del ranking de series más vistas en Netflix.