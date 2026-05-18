Natalia Sánchez Mol desvela lo que más le dolió de Víctor Elías, su ex, al enterarse de sus adicciones: «Me quería morir»

Natalia Sánchez Mol y Víctor Elías fueron una de las parejas más queridas —en la ficción y en la realidad— de la televisión. Los actores fueron dos de los protagonistas de Los Serrano, la conocida serie española que supuso el despegue de su fama y donde interpretaron a Teté y a Guille. Durante muchos años, los jóvenes pasaron mucho tiempo juntos y, de hecho, su amor traspasó la pequeña pantalla. Sin embargo, tras seis años juntos, su relación llegó a su fin. ¿El motivo? El actual marido de Ana Guerra conoció el mundo de las drogas.

Años después de su separación, Natalia ha roto su silencio sobre cómo vivió en primera persona las adicciones de su entonces novio, con el que mantiene una relación muy familiar.

Natalia Sánchez Mol habla sobre las adicciones de Víctor Elías

Los Serrano siempre será una serie que forme parte del imaginario colectivo de los españoles. Fue, sin duda, una ficción que conquistó a los telespectadores y que hoy en día sigue en emisión en distintas plataformas de streaming. Las distintas historias y tramas de sus protagonistas no dejaron indiferente a nadie y los fans incluso se llevaban a sus casas los dramas de la mencionada proyección —como fue la muerte de Lucía—.

Sin embargo, una de las tramas más seguidas —y que continuó tras su fin— fue la historia de amor de Natalia y Guillermo. Desde los 14 a los 20 años mantuvieron una discreta relación sentimental de la que ahora Sánchez ha hablado. Más allá de halagar a su amigo, también ha hablado de lo duro que fue el momento en el que entró en el mundo de las adicciones —que Víctor siempre había rechazado, ya que desde pequeño convivió con ellas por sus familiares—.

«Nosotros llevábamos juntos, creo que seis años, y él me contó que había consumido por primera vez», ha comenzado diciendo en el podcast Con los pies en el cielo. «Recuerdo aquella mañana que se me congeló la respiración. Me quedé completamente con cara de póker, por dentro me quería morir. Es como si te cuentan algo que rompe una confianza», ha explicado. Para Natalia, que Víctor consumiera estupefacientes marcó un antes y un después, tal y como ha deslizado: «Era algo que aborrecíamos. Lo habíamos vivido cerca y sabíamos el precio que tenía».

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Sin embargo, el tiempo lo cura todo y, además, la intérprete ha hecho una reflexión cuando menos necesaria que ha dejado en shock a la presentadora, pues ha dejado claro que lo que sucede, conviene y que, al final, está muy orgullosa de que su ex haya logrado superar aquello que marcó hace años su relación sentimental: «No me puedo alegrar de que haya pasado por eso, pero sí me alegro mucho por lo que ha hecho con ese proceso. Todo el viaje que ha hecho es increíble y cómo cada día se valida a sí mismo en que no va a volver ahí».