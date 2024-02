Desvelado el secreto mejor guardado de la taberna de ‘Los Serrano’: lo cuenta uno de los actores

El 22 de abril de 2003 fue una fecha clave para la industria de la interpretación española. En aquel momento se emitió el primer capítulo de ‘Los Serranos’, una serie que ha saltado de generación en generación y ha terminado convirtiéndose en un icono. El producto fue exportado a otros países y los protagonistas aseguran que les han llegado a reconocer en el extranjero.

La familia Serrano vivió momentos inolvidables y el público todavía les tiene muy presentes, sobre todo porque siguen escondiendo muchos secretos. En las últimas horas un actor de la famosa ficción ha roto su silencio y ha desvelado qué esconde la mítica taberna que regentaba Diego y Santiago Serrano.

Estamos hablando de Jimmy Barnatán, quien dio vida a Chucky, el mejor amigo de Marcos Serrano. Jimmy ha continuado trabajando en el mundo del espectáculo, pero desarrolla su profesión detrás de las cámaras y no tiene tanta presencia como antes. Recientemente ha dado una sincera entrevista y ha explicado cómo le contrataron. Siguió las mismas pruebas que el resto de sus compañeros, pero con él fueron más rápido y de un momento a otro le avisaron de que necesitaban empezar el rodaje. «El director me preguntó qué hacía la semana que viene porque tenía que ir a hacer las pruebas de pelo y maquillaje. Fue así de rápido», ha declarado en el podcast ‘Nostálgicos Retro’.

Alexandra Jiménez también se ha pronunciado en un tono muy parecido. La actriz guarda un recuerdo fantástico de esta experiencia que cambió su trayectoria profesional. En estos momentos es una de las artistas más cotizadas de España y todos sus compañeros hablan maravillas de ella. Los actores de ‘Los Serrano’ insisten en que Alexandra era una profesional de primer nivel.

Durante una charla en el programa ‘Martínez y Hermanos’, Jiménez desveló que no tardó demasiado en descubrir que iba a interpretar a África, el personaje que tantas alegrías le ha dado. «Fui al casting en el último momento porque necesitaban que entrara el personaje de África la siguiente semana e iban con mucha urgencia. Cuando yo fui éramos tres chicas».

El secreto de la taberna de ‘Los Serrano’

Alexandra Jiménez considera que hizo «una prueba lamentable», pero por algún motivo despertó el interés de los directores de la serie y le avisaron de que había sido seleccionada. «No sabría decirte por qué. No puedo concretar porque no recuerdo con tanto detalle, pero sé que me fui a casa de mi representante a llorar durante horas», comentó en el programa mencionado en líneas anteriores. Los fans de ‘Los Serrano’ están comentando esta entrevista porque Jimmy Barnatán ha hablado muy claro de los secretos de la serie.

Muchas de las escenas se grababan dentro de una taberna, el negocio que regentaba Diego Serrano con su hermano Santiago. Jimmy ha asegurado que los grifos de cerveza eran reales, por eso cuando terminaban de trabajar se divertían cortando jamón y bebiendo «cañas». Ha sido muy sincero y su discurso ha emocionado a los fans de la mítica ficción. «En los tiradores de birra había birra. Y entonces… de vez en cuando… si no teníamos que trabajar, nos metíamos en la taberna y cortábamos un poquito de jamón y nos tomábamos unas birras».

El sueldo de Antonio Resines

Una de las personas que mejor conoce la serie es Antonio Resines, el actor principal del proyecto. Fran Perea, otro de los protagonistas, organizó un reencuentro con su «familia» para celebrar los veinte años de la mítica ficción. Fue en ese momento cuando Antonio aireó un dato que hasta la fecha era un secreto. Según contó, su sueldo dependía de la audiencia que hicieran los capítulos, por eso estaba tan pendiente de la guerra que ‘Los Serrano’ tenía con ‘Aquí no hay quien viva’. Telecinco era consciente del poder de la serie, por eso la emitía cuando quería aniquilar a la competencia.

Paolo Vasile, antiguo consejero delegado de Mediaset España, definió a ‘Los Serrano’ como «un arma de destrucción masiva» y utilizaba esta excusa para conseguir que Telecinco liderase cualquier franja horaria. El problema es que los tiempos cambiaron y los datos de audiencia dejaron de ser tan brillantes, aunque siempre fueron excelentes. Esa es la razón por la que los directores decidieron poner un punto y final al guion. El último capítulo fue bastante polémico y tiene tantos defensores como detractores.

En la ficción, Diego Serrano tiene un sueño. Ese sueño son todos los episodios anteriores. Esta estrategia ha generado muchas críticas y los propios actores se han visto obligados a contar lo que piensan. Víctor Elías y Natalia Sánchez aseguran que sus compañeros de producción tuvieron que esforzarse mucho. Cuando rodaron este capítulo tenía que parecer que eran niños, por eso tuvieron que quitarse la barba y trucaron la mesa para que ellos pareciesen más bajitos. Todos estos secretos ven la luz poco a poco y hacen que la magia de ‘Los Serrano’ se mantenga viva.