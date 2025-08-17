Las ‘RedScitks’ también tocan metal: se cuelgan el bronce en el Europeo a costa de Bélgica

Donde fueres haz lo que vieres. Si el pasado sábado eran los RedSticks quienes se colgaron el bronce al tumbar a Francia, este domingo han sido ellas, las Red Sticks quienes han emulado la gesta al doblegar a Bélgica en los shootouts. Con ello, la selección femenina logra su cuarta medalla en una cita continental, tras los subcampeonatos en 1995 y 2003 y el tercer puesto de 2019.

Todo tras un encuentro en el que la falta de pólvora en los 60 minutos del tiempo reglamentario obligó a resolver todo en la tanda decisiva, con cinco shootouts, un duelo a ocho segundos desde la línea de 22 entre jugadora y portera, que tampoco bastaron para decidir a las ganadoras. Los dos equipos había anotado solo un gol en los cinco primeros lanzamientos, y tuvo que recurrirse a dos extra.

En el séptimo, Paula Jiménez transformó el suyo y Clara Pérez se la sacó a Ambre Ballenghien para detener seis de siete shootouts y convertirse en la heroína de España. Con ello, las RedSticks se cargan de moral para los próximos Juegos de Los Ángeles 2028 y, sobre todo, para el Mundial 2026, una cita para que se sacaron billete al haber alcanzado las semifinales europeas.

En el inicio de choque, en el que se impuso la presión belga, fue sin embargo el combinado español el que gozó de la primera ocasión en un penalti-córner (PC) que tiró Paula Jiménez y paró Elodie Pickard. Tere Lima provocó el segundo PC, que tampoco pudo materializar. Flor y Coti Amundson también tuvieron sus oportunidades en el segundo periodo, en el que España generó más ocasiones y en el que Clara Pérez apareció para desbaratar el primer PC de las belgas.

Ya en la segunda parte, las de Carlos García Cuenca siguieron intentándolo, pero no pudieron aprovechar la superioridad numérica por la tarjeta verde de Judith Vandermeiren. En el último cuarto, el desgaste físico pesó en las dos selecciones. Las RedSticks jugaron en inferioridad los últimos cinco minutos, y Clara Pérez se lució para detener en dos ocasiones un penalti-córner belga, antes de que la portera rival hiciera lo propio ante el tiro de Candela Mejías.

Tras ello, llegaron los shootouts y la actuación estelar de Clara Pérez. «Han sido muchas emociones hoy», indicó la guardameta. «Los shootouts son algo que tenemos muy estudiado, lo trabajamos mucho porque nos pueden dar cosas importantes. Cuando ha sonado el pitido de final sabíamos que nos llevaríamos los shootouts porque los habíamos trabajado mucho. Llevábamos ocho meses trabajando para esto. Nos quejamos mucho, pero el trabajo da sus frutos y se ha demostrado que este equipo no tiene límites y que cada vez aspiramos a más», subrayó.