Si tienes estos cromos de LaLiga tienes un tesoro: están pagando un pastizal por algunos

Con la llegada de la nueva temporada, tal y como ocurre cada año, llega además la esperada colección de cromos de LaLiga. Los niños y mayores sueñan con completar todas y cada una de las plantillas que forman el álbum de insignias, que tras unos meses se convertirá en uno de los objetos más preciados del usuario en cuestión.

Esto último, precisamente, es lo que desconocen una gran parte de seguidores que deciden guardar cada año el álbum de LaLiga, pues con el paso del tiempo hay algunos cromos que obtienen un valor incalculable y algunos fans pagan cantidades espectaculares de dinero por hacerse con una de estas reliquias. Si hace unos años fuiste un ‘friki’ de este mundo, es aconsejable que revises en tus cajones más profundos y verifiques si tienes algún que otro cromo con el que puedas lucrarte años después.

Cuánto pagan por algunos cromos

Esta, quizás, sea la gran pregunta del millón entre los seguidores más profundos de la colección de cromos de LaLiga. Pues bien, tal y como habíamos indicado líneas atrás, algunos de estas insignias pueden superar los miles de euros, por lo que muchos usuarios ya se frotan las manos para llenarse el bolsillo.

El debut de tu equipo, ELCLÁSICO, el último partido… ⚽ 🗓 ¡Repasa todas las jornadas de la próxima temporada en #LALIGAEASPORTS! — LALIGA (@LaLiga) July 1, 2025

Cromos más cotizados

¿Cuál es el cromo por excelencia? Leo Messi se lleva la palma. La carta del argentino, en su primera temporada con el FC Barcelona, ha llegado a costar alrededor de los 4.000-5.000 euros, una cifra fuera de lo normal y cuyo valor, lógicamente, aumentó significativamente cuando abandonó la disciplina blaugrana para recalar en el París Saint-Germain.

Otro de los cromos más demandados en los últimos tiempos es el del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Su pegatina de cuando militaba en el Levante, en la temporada 2004-2005, llegó a superar los 3.000 euros, sobre todo después de hacerse oficial su cese de presidente de la RFEF tras la polémica generada a raíz del beso a Jenni Hermoso tras la consecución del Mundial femenino en el pasado 2023.

Para cerrar el podio de los cromos más cotizados del mercado, debemos hacer una mención especial al de un joven Camacho durante su etapa en el Real Madrid en la pasada temporada 1974-1975, después de oficializarse su paso del filial al primer equipo del conjunto madridista. Por este ejemplar en buen estado se ha llegado a pagar una cifra de casi 1.500 euros.

Otras piezas, como la de Sanny Aslund, exdelantero sueco del Espanyol; Tenderesi, portero argentino del Racing de Santander, o Timoumi, del Real Murcia, se han llegado a abonar una cifra cercana a los 700, 1.100 y 200 euros, respectivamente. Sin duda alguna, el mundo de los cromos sigue generando cierta locura entre sus fans.

Dónde ver LaLiga 2025-2026

Tal y como sucedió la temporada pasada, la retransmisión de la Liga 25-26 correrán a cargo de DAZN y Movistar Plus+, a través de sus canales oficiales de LaLiga en sus respectivas plataformas. Orange TV, por su parte, y tras alcanzar un acuerdo con las compañías citadas, también mantendrá su compromiso con sus abonados y emitirá todo el fútbol durante esta edición.