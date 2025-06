¿Quién es Álex Pina?: el creador de ‘La casa de papel’ tiene una nueva y esperada serie para Netflix

El cine español tiene grandes figuras autorales que representan lo mejor del celuloide patrio. Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, José Luis Garci, J.A. Bayona…ninguno de ellos necesita presentación, pues sus películas han dado la vuelta al mundo. En cambio, lo que quizás no conoce tanto el público nacional es el perfil del showrunner. Esa figura del audiovisual televisivo norteamericano que se encarga de liderar la producción creativa y administrativa de una serie. Pero, ¿quien es la persona más importante en España dentro de ese puesto? Muchos conocerán la labor de los Javis, creadores de Paquita Salas (2016) o La Mesías (2023). Sin embargo, lejos de los focos mediáticos que ocupa la pareja de cineastas encontramos al hombre responsable de algunos de los mayores éxitos de la pequeña pantalla de nuestro país: Álex Pina.

El máximo responsable de La casa de papel (2017) estrenará antes de que termine el año, la que seguramente sea la ficción española más relevante del año. Hablamos cómo no, de El refugio atómico. La serie que no ha creado sólo, sino de la mano de Esther Martínez Lobato, quien también ha ejercido como guionista y co-showrunner del pamplonés. Álex Pina es un creativo clave en el salto a nivel de producción dado por España en un formato que hasta hace poco más de una década, se podía sintetizar en sitcoms de platós y pocos recursos técnicos para representar por ejemplo, secuencias de acción. Pero lejos de ese conformismo fruto de la limitación de su época, Pina tuvo la ambición de tender puentes entre la verosimilitud de la ficción española y la espectacularidad de los productos «made in Hollywood». Porque el grupo de ladrones comandados por el Profesor podrá gustar más o menos, pero no se puede negar que hasta su estreno nuestras producciones locales jamás habían tenido secuencias que gozasen de ese desempeño y puesta en escena tan propia de los blockbusters norteamericanos. Aunque Álex Pina no siempre contó con ese tipo de inyección de capital para escenificar esos universos tan frescos y originales.

Álex Pina: el rey de la TV española

Nacido en 1967 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Alejandro Pina Calafi comenzó su trayectoria trabajando como periodista en medios locales como el Diario Vasco o el Diario de Mallorca. No obstante, en los 90 ya se implicó en el campo del guion, escribiendo y redactando para Videomedia, hasta que en 1996 fichó por Caiga quien caiga. Eso sí, su incorporación al terreno del del guion de una serie se dio justo un año después con la emisión del primer capítulo de Más que amigos (1997).

Así y a principios del siglo XXI, Álex Pina comenzó a participar en la creación junto a Daniel Écija de algunas de las series más importantes de nuestro país. Desde Los Serrano (2003), pasando por Los hombres de Paco (2005) hasta Vis a vis (2015) o La casa de papel (2017). Pina es igualmente, el coautor intelectual de El barco (2011), El embarcadero (2019) y Sky Rojo (2021). ¿Conseguirá El refugio atómico ser una nueva serie viral de este gran maestro de la pequeña pantalla española?

¿De qué trata su nueva serie?

La sinopsis oficial de El refugio atómico es el siguiente: «La tercera Guerra Mundial está a punto de estallar y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo llamado Kimera Underground Park. Desde allí verán pantallas en un espectáculo lleno de perplejidad, cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas. Y mientras fuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva con cancha de básket, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa. A eso quedará reducida su mítica condición de privilegio; a ir adaptándose a vivir en un agujero de lujo, en un universo subterráneo lleno de enigmas en el que estallarán las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por unaherida del pasado».

En el reparto de la nueva creación de Álex Pina con Martínez Lobato encontramos a varios rostros reconocidos. Sobre todo para aquellos asiduos a esos formatos televisivos que en las últimas décadas han brillado en la parrilla de las cadenas convencionales. Miren Ibarguren (La que se avecina), Joaquín Furriel (Cien años de perdón), Natalia Verbeke (El hijo de la novia), Carlos Santos (El hombre de las mil caras), Montse Guallar (Cuéntame cómo pasó), Alicia Falcó (Las buenas compañías) y Álex Villazán (Mientras dure la guerra), completan el casting principal.

Los suscriptores de Netflix podrán ver los ocho capítulos de El refugio atómico el próximo 19 de septiembre.