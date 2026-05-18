Fueron las actrices más famosas de España, pero desaparecieron y ahora trabajan en el hospital Gómez Ulla

Durante décadas fueron dos de los rostros más populares de la televisión, símbolos de una generación que creció con la serie Verano azul. Hoy, sin embargo, Pilar Torres y Cristina Torres han construido una vida completamente alejada de los focos, desarrollando su labor profesional en el Hospital Universitario Gómez Ulla de Madrid, un centro que estos días vuelve a estar en el centro de la actualidad.

El hospital ha cobrado relevancia tras el mediático caso del buque Hondius, en el que se detectaron casos de contagio de hantavirus.

El Gobierno de Sánchez ha hecho que España se ponga en alerta por un nuevo virus y esto ha puesto el foco en el Gómez Ulla, centro que ha marcado un antes y un después en la vida de Pilar y Crisitna.

La serie más famosa de España

Pocas ficciones han dejado una huella tan profunda en la televisión como Verano azul. Emitida entre 1981 y 1982, la serie se convirtió en un fenómeno social que trascendió generaciones gracias a sus continuas reposiciones y a su capacidad para abordar temas poco habituales en la televisión de la época. Cuestiones como el divorcio, la muerte, la adolescencia o los conflictos familiares se trataban con una naturalidad inédita hasta entonces, lo que contribuyó a su enorme impacto cultural.

Dentro de aquella emblemática pandilla de Nerja, los personajes de Bea y Desi ocupaban un lugar especialmente significativo. En OKDIARIO sabemos qué pasado con ella.

Bea, interpretada por Pilar Torres, era una joven que simbolizaba los primeros enamoramientos adolescentes y protagonizó algunos de los episodios más recordados de la serie. Su personaje encarnaba la inocencia y el descubrimiento emocional propio de la adolescencia.

Por su parte, Desi, interpretada por Cristina Torres, representaba un perfil más introspectivo y vulnerable. Su personaje abordaba con naturalidad temas como la inseguridad personal y las dificultades familiares, incluyendo una realidad poco habitual en la televisión de comienzos de los años 80: la de una hija de padres separados.

La relación de Pilar y Cristina

Más allá de la ficción, la conexión entre ambas actrices era real. Pilar y Cristina eran hermanas también fuera de la pantalla, lo que reforzaba la autenticidad de sus interpretaciones y la naturalidad con la que interactuaban en escena. Esa relación familiar se convirtió en uno de los elementos que más valoraron los espectadores, que percibían una complicidad genuina difícil de reproducir en un contexto puramente interpretativo.

Sin embargo, la experiencia en la serie marcó de forma diferente el futuro de ambas. Pilar Torres llegó a vivir de manera más intensa las consecuencias de la popularidad. Según distintas publicaciones, la presión mediática de aquellos años influyó en su decisión de alejarse progresivamente del mundo artístico.

Durante el rodaje también inició una relación con el cámara Carlos de las Heras, hermano de la cantante Rocío Dúrcal, con quien tuvo a su hijo Adrián, un episodio que formó parte de su vida personal lejos ya de los platós.

Con el paso del tiempo, las dos hermanas tomaron la determinación de reorientar sus vidas hacia un entorno completamente distinto al espectáculo. Ambas se formaron y comenzaron a trabajar como auxiliares de enfermería, una profesión que las llevó finalmente al Hospital Gómez Ulla, donde han desarrollado su carrera durante años con discreción y estabilidad.

En entrevistas posteriores, las propias hermanas han recordado su paso por la serie con una mezcla de orgullo y distancia. En alguna ocasión han señalado que su participación en Verano azul no se tradujo en grandes beneficios económicos, llegando incluso a afirmar con cierta ironía que «más bien nos pagaron menos de lo normal». Siempre han sido sinceras y ahora el público ha puesto el foco en ellas.

Una nueva vida

La historia de Pilar y Cristina Torres se ha convertido, con el paso de los años, en un ejemplo muy poco común. Dos actrices que alcanzaron la fama siendo apenas niñas, que formaron parte de una de las series más influyentes de la televisión y que, décadas después, han elegido una vida completamente alejada del reconocimiento público.

Su trabajo en el Hospital Gómez Ulla, en un contexto de máxima exigencia sanitaria, contrasta con aquel pasado de popularidad masiva, cerrando un círculo vital marcado por la discreción, el trabajo y la solidaridad.