José Luis Fernández Expósito forma parte de aquel selecto grupo de jóvenes actores que alcanzaron la fama de manera fulgurante gracias a Verano Azul, la icónica serie de Antonio Mercero que se emitió entre 1981 y 1982 en Televisión Española. Interpretar a Pancho García le abrió las puertas de la popularidad con apenas 17 años, pero la vida tras el éxito resultó ser mucho más complicada de lo que cualquiera podía imaginar. Cuatro décadas después, su historia sigue despertando interés, no solo por la nostalgia que provoca la serie, sino también por los altibajos que marcó su vida personal y profesional.

Pancho era el mayor de la pandilla de amigos que recorría Nerja durante aquellos veranos inolvidables. Huérfano de padres, vivía con sus tíos y ayudaba en la tienda de alimentación familiar, al mismo tiempo que se ganaba el cariño del público con su carácter sensato y su sentido de la responsabilidad. Su famoso grito de «¡Chanquete ha muerto!», anunciando la muerte del entrañable pescador interpretado por Antonio Ferrandis, se convirtió en uno de los momentos más recordados de la serie y en un símbolo generacional que consolidó a José Luis Fernández como uno de los rostros más reconocibles de Verano Azul.

Luis Fernández, Pancho en ‘Verano Azul’. (Foto: Gtres)

Tras el final de la serie, José Luis decidió aprovechar la popularidad alcanzada junto a Juanjo Artero, quien interpretaba a Javi, formando un dúo musical llamado «Pancho y Javi». Respaldados por el Dúo Dinámico, grabaron un disco titulado Amor de verano, que incluía temas como El viejo pescador y una versión de El final del verano, canciones que rememoraban directamente los episodios de la serie. Sin embargo, el proyecto musical no alcanzó el éxito esperado y terminó disolviéndose poco tiempo después, dejando a José Luis sin un camino claro en el mundo artístico.

A partir de ese momento, su vida comenzó a complicarse. José Luis Fernández cayó en las adicciones, un problema que le acompañó durante años. En 1989, su situación personal dio un giro dramático cuando fue detenido por atracar a una mujer francesa a punta de pistola -aunque sin munición-. Durante el arresto, la policía encontró en su poder heroína, confirmando sus problemas con las drogas. Este episodio conmocionó a los fans de la serie y dejó clara la fragilidad que había detrás del joven actor que tantos españoles habían admirado en su adolescencia.

Los protagonistas de ‘Verano Azul’ en un homenaje a la serie. (Foto: Gtres)

Con el tiempo, Fernández intentó retomar su vida profesional alejándose de los focos. Participó en teatro, doblaje y proyectos televisivos de menor repercusión, como la webserie Los hijos de Mambrú en 2012. Aunque sus apariciones fueron esporádicas, estos esfuerzos demostraron que nunca perdió del todo el vínculo con la interpretación. Paralelamente, mantuvo contacto con algunos de sus antiguos compañeros de Verano Azul, como María Garralón, quien interpretaba a Julia, y quien aseguró en entrevistas que José Luis estaba bien, evolucionando poco a poco y rodeado del amor de su familia y amigos.

A día de hoy, José Luis Fernández lleva una vida discreta y alejada de los medios, centrado en su bienestar y en la recuperación de su equilibrio personal. Con 61 años, se mantiene en contacto con quienes fueron parte de aquella pandilla de Nerja, y aunque el paso del tiempo y las dificultades dejaron huella, su historia sigue siendo un recordatorio de los riesgos del éxito prematuro y de cómo, incluso tras momentos difíciles, es posible encontrar cierta serenidad. Su caso también refleja cómo la fama infantil puede tener consecuencias complejas.