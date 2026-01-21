Drogas, mendicidad y traiciones amorosas: la espiral que casi destruye la vida de Antonio Canales

La vida de Antonio Canales siempre ha sido un baile entre la luz y la sombra. Sobre los escenarios, su nombre es sinónimo de talento, fuerza y flamenco en estado puro. Fuera de ellos, su historia personal ha estado marcada por golpes que han ido construyendo una biografía tan intensa como los taconeos que lo hicieron famoso. El último llega ahora, con la muerte de su hermano pequeño, Francisco Javier Gómez, un varapalo que lo ha obligado a abandonar de forma repentina su participación en GH DÚO para regresar a Sevilla y refugiarse en su familia.
Nacido en 1961 en el barrio de Su Eminencia, en la capital hispalense, Antonio Canales siempre ha sido discreto con su vida familiar. Pero su camino hacia el flamenco no fue fácil. Con menos de 18 años dejó Sevilla y se marchó a Madrid con una maleta y un objetivo: triunfar como bailaor. Cuando se acabó el dinero de sus padres, empezó a dormir en parques, estaciones y bocas de metro, se cubría con cartones para pasar el invierno y hacía cola en conventos para poder comer. Aun así, cada mañana acudía a ensayar como si nada ocurriera.
El éxito llegó, pero no siempre trajo calma. Con los años, su vida personal empezó a ocupar más titulares que su flamenco. La separación de Malena González, madre de sus hijos (una ruptura en la que, según ha contado, hubo terceras personas por ambas partes) marcó un antes y un después en su estado emocional. A ese golpe se sumó la pérdida de una persona muy importante en su vida, un duelo que terminó de desestabilizarlo. Él mismo ha reconocido que en ese momento “perdió la autoestima” y cayó en un auténtico agujero negro del que tardó casi dos años en salir. Fue entonces cuando llegó su etapa más oscura, marcada por el juego y las adicciones. Durante ese tiempo se alejó de los escenarios y perdió el control de su dinero. «Me fulminé un imperio. Lo vendí todo y me lo gasté. Iba al casino…», relató al recordar cómo su mundo personal y profesional se desmoronaba.
Uno de los golpes más duros llegó en 2010 y tuvo nombre propio en su vida personal. El artista mantenía entonces una relación con un joven llamado Juanjo, con quien había iniciado una historia sentimental tras separarse de su esposa, Malena González, madre de sus hijos. Según ha relatado él mismo, lo que iba a ser una escapada íntima terminó en una traición que marcaría su vida pública. Durante un encuentro en una playa nudista de Sitges, su pareja grabó a escondidas un momento íntimo con una cámara. Días después, ese material fue vendido a medios por unos 14.000 euros y acabó circulando públicamente, convirtiendo su vida privada en un tema de titulares y platós.
Más recientemente, en 2024, su nombre volvió a los platós por un sonado conflicto con la propietaria del piso en el que vivía, un episodio que pasó rápidamente del ámbito privado al foco mediático. La dueña de la vivienda lo acusó públicamente de deber alrededor de 5.000 euros en alquileres, mientras que el bailaor negó esas cifras y defendió que nunca se había retrasado en sus pagos, lo que desató un cruce de versiones en televisión y redes sociales. Canales apareció visiblemente afectado, hablando de presión constante, miedo y de sentirse acorralado, asegurando que la situación le estaba “haciendo la vida imposible” y que incluso llegó a temer por su tranquilidad personal. Tras meses de tensión y amenazas de acciones legales, el conflicto se cerró con un acuerdo para abandonar la vivienda, poniendo fin a una polémica que volvió a situarlo, una vez más, en el centro de la atención mediática.
Y cuando parecía que el ruido empezaba a apagarse, la tragedia golpeó de nuevo con la muerte de su hermano, un dolor que lo ha llevado a dar un paso atrás y priorizar lo más importante: su familia.