Drogas, mendicidad y traiciones amorosas: la espiral que casi destruye la vida de Antonio Canales

Más recientemente, en 2024, su nombre volvió a los platós por un sonado conflicto con la propietaria del piso en el que vivía, un episodio que pasó rápidamente del ámbito privado al foco mediático. La dueña de la vivienda lo acusó públicamente de deber alrededor de 5.000 euros en alquileres, mientras que el bailaor negó esas cifras y defendió que nunca se había retrasado en sus pagos, lo que desató un cruce de versiones en televisión y redes sociales. Canales apareció visiblemente afectado, hablando de presión constante, miedo y de sentirse acorralado, asegurando que la situación le estaba “haciendo la vida imposible” y que incluso llegó a temer por su tranquilidad personal. Tras meses de tensión y amenazas de acciones legales, el conflicto se cerró con un acuerdo para abandonar la vivienda, poniendo fin a una polémica que volvió a situarlo, una vez más, en el centro de la atención mediática.

Y cuando parecía que el ruido empezaba a apagarse, la tragedia golpeó de nuevo con la muerte de su hermano, un dolor que lo ha llevado a dar un paso atrás y priorizar lo más importante: su familia.