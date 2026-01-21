El pasado martes, 20 de enero, Mediaset emitía un comunicado en el que anunciaba que Antonio Canales se había visto obligado a poner fin a su participación en GH DÚO «por una causa de fuerza mayor ajena al programa». Como no podía ser de otra manera, su repentina salida dejó completamente descolocados tanto a todos sus compañeros dentro de la casa como también a la audiencia, que hasta este momento desconocía el motivo real de este inesperado abandono. Varias horas más tarde de lo ocurrido, LOOK ha podido confirmar que el bailarín ha tenido que abandonar el concurso debido al fallecimiento de su hermano pequeño, Francisco Javier Gómez de los Reyes.

Tal y como ha conocido este mismo periódico, los restos mortales del fallecido han sido velados en la capital hispalense durante toda la mañana de este miércoles, 21 de enero. Posteriormente, en torno a las 17:00 horas, está previsto que se organice un responso en su memoria, al que acudirán familiares y amigos más allegados para darle el último adiós.

Jorge Javier: «Lamentamos informaros de que Antonio Canales ha finalizado su participación en el concurso por causa de fuerza mayor ajena al programa. Le mandamos todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo» #GHDúoEspecial pic.twitter.com/PgVWNEKNFC — Gran Hermano (@ghoficial) January 20, 2026

Por ahora, no han trascendido más detalles sobre este duro varapalo, pero todo apunta a que esta trágica pérdida ha dejado consternados tanto al artista como a todo su entorno más cercano. Es por ello por lo que los familiares de Antonio Canales no dudaron en ponerse en contacto con la organización del programa para comunicar lo sucedido y solicitar la interrupción de su participación en el reality, permitiéndole así desplazarse hasta su tierra natal para despedirse de su hermano y estar con sus familiares en estos difíciles momentos.

La llegada de Antonio Canales al tanatorio. (Fotos: Gtres)

La discreta familia de Antonio Canales

Antonio Canales se ha consolidado como uno de los bailarines españoles con mayor proyección internacional de las últimas décadas. Sin embargo, a lo largo de los años, ha conseguido que su faceta personal y familiar se mantenga en un discreto segundo plano. Es por ello por lo que son pocos los datos que se conocen sobre su familia.

Antonio Canales. (Foto: Gtres)

Antonio Canales nació en 1961 en el barrio de Su Eminencia, en Sevilla, y desde pequeño, sintió una gran pasión por la música, el baile y la danza. Su padre era alfarero y su madre, Pastora de los Reyes, siempre se mostró como un gran apoyo de su carrera artística. El matrimonio tuvo varios hijos, aunque todos ellos (excepto el mencionado) han preferido vivir en el anonimato. De hecho, en una entrevista concedida a AISGE, Canales contó que de todos sus hermanos, él era el único «al que siempre se le iban los pies a bailar». Más allá de estas declaraciones, no hay muchas más menciones públicas que haya hecho sobre ellos.

No obstante, según varios medios, además de Francisco Javier, el recién fallecido, Canales también tiene una hermana y un hermano llamado Óscar, quien quizá es el más conocido de todos por su profesión como diseñador de iluminación de varios artistas flamencos.