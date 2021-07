Antonio Canales rompe a llorar al recibir una sorpresa de su madre

Antonio Canales ha vuelto a primera línea mediática tras su paso por ‘Supervivientes 2021’. Pese a que su estancia en Honduras no duró mucho debido a que fue el primer concursante oficial expulsado del ‘reality’, lo cierto es que no ha pasado desapercibido porque la polémica envolvió su reaparición televisiva. Durante su paso por el citado concurso, el bailaor aseguró ante las cámaras que no conocía a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, algo que Rociíto sí admitió en su docu-serie. Este tipo de contradicciones le colocaron en el punto de mira. Sin embargo, después cuando acudió a ‘Sábado Deluxe’ reconoció que sí tenía relación con el matrimonio. “No son amigos, son familia”, dijo. Ahora, ha sido el protagonista de la última emisión de ‘Volverte a ver’, donde ha recibido una bonita sorpresa por parte de una persona muy especial.

Antes de descubrir quién era la persona que le quería dar un emotivo mensaje, Carlos Sobera ha querido hacer un recorrido por la trayectoria profesional del artista para recordar que Antonio Canales es uno de los bailaores más conocidos de nuestro país. “Llevo unos años dedicado a la docencia, a enseñar, a ayudar a las nuevas generaciones y a dirigir la compañía”, le ha explicado Antonio Canales. Después de aguantar la emoción, los nervios y la incertidumbre, la conocida pantalla ha desvelado que la persona que se encontraba tras ella era su madre Pastora, a la que no es habitual verla públicamente.

En ese momento, Canales no ha podido contener las lágrimas y ha roto ha llorar. Sin duda, un momento repleto de nostalgia y cariño. “¡Madre mía! ¡No puede ser! ¿Está aquí?”, ha dicho Antonio sorprendido al ver a su progenitora. “Antonio soy mamá. Vengo a darte una sorpresa para que sepa todo el mundo lo que te quiero”, ha empezado diciendo la invitada. “Tienes mucho arte que bailas como los ángeles. Bendito Dios”, ha añadido visiblemente emocionada. “¿Qué te puedo decir yo que me has dado la vida? Ella dice que al darme la vida ella me dio todo el arte porque mi madre también es una artista. Más quisiera yo llegarle a la altura del tobillo”, ha respondido Antonio Canales con una sonrisa. Lo que no sabía era si su madre se encontraba en el plató o estaba en Sevilla, donde reside.

“Te quiero mucho mamá. Gracias por ponerte delante de la cámara, por estar siempre a mi lado, sobre todo en los momentos más duros… No podría tener una madre más grande que tú”, ha dicho orgulloso el artista. Pastora ha confesado que tiene devoción por sus hijos, pero que Antonio para ella es especial porque a través de él ha cumplido el sueño que ella no pudo llevar a cabo: bailar. También, ha relatado que su marido no se lo puso nada fácil al actor. «El quería que su hijo estudiara una carrera», ha explicado la sevillana. Después madre e hijo han podido verse, momento que ha emocionado al propio presentador.