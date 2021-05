Antonio Canales ha dado la cara. Desde que Rocío Carrasco sacara su nombre a relucir en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en el capítulo relativo al gravísimo accidente de tráfico que sufrió junto a Fidel Albiac, el testimonio del bailaor era uno de los más esperados. La hija de Rocío Jurado explicó que Canales y su marido se consideraban familia, y que incluso tras el accidente, la vivienda del artista había sido el refugio de Fidel.

Canales negó la mayor cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó al respecto, durante uno de los momentos en los que tenía que nominar y, curiosamente, lo hacía junto a Olga Moreno. Pero el lunes fue su momento. Antonio era el primer expulsado de ‘Supervivientes 2021’ y se enfrentaba a una entrevista en directo, aún desde la isla, en ‘Supervivientes: Última Hora’. Tuvo la oportunidad de ver un video en el que escuchaba a varios colaboradores llamándole mentiroso y su respuesta fue contundente: «No, no y no. Ahí hay cosas que se sacan de contexto completamente. No soy ningún traidor ni he mentido en ningún momento», comenzaba diciendo.

«Estaba Rocío Jurado en vida y Rociíto y el niño sí que estuvieron en mi casa, más que Fidel, porque nos lo dejaban porque era amigo de mi hija Sara», explicaba entonces visiblemente molesto. Y aclaraba cuál es su relación con el marido de Rocío Carrasco: «Yo soy amigo de la familia de Fidel de toda la vida y mi padre también porque hemos trabajado en la cartuja. Su madre, ‘la chica’, trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, creo. Y su tío, Antonio del Pino, hermano del padre, es como mi compadre y soy padrino de dos hijos suyos, pero el marido de Rocío Carrasco ha estado en mi casa, y ahí están de testigos mi mujer y el servicio, solamente en tres ocasiones».

Sus aclaraciones no terminaban ahí y el bailaor daba más detalles: «Rocío Jurado me preguntó quién era él cuando tuvieron el accidente y entonces comió en mi casa un día y una noche. Todo eso que cuenta Rociíto de que iba y venía no es cierto. Eso lo digo aquí, en Pekín y lo puedo demostrar porque yo no miento. Todos esos comentarios de tertulianas que he escuchado, no saben de la misa a la media».

Y enfadado, retaba a Rocío y a Fidel: «Que se sienten conmigo y me lo digan, pero él no ha dormido nunca en mi casa, me he encontrado con ellos cuatro veces en mi vida y yo no soy su padrino. Esa es la única verdad». Desde plató insistían en la relación que ha forjado con Olga Moreno en Honduras y también se defendía de las insinuaciones de manera contundente. «Olga no me ha manipulado porque no la conocía y con Antonio David he coincidido solo una vez, por lo que no tengo por qué posicionarme», añadía.

Pero tras escuchar la versión de su defensora en plató, Mónica, que dijo que quizá Antonio no hubiera coincidido con Fidel en su casa porque estaba de gira por Japón, Antonio Canales varió su versión: «Estuvo viniendo a mi casa, pero no llegó a dormir. A ver puede ser que mientras nosotros estábamos de gira, Malena, mi mujer, le ofreciera quedarse mientras yo estaba fuera. Eso no te lo puedo negar, pero de ahí a decir que yo estaba con él, eso no».