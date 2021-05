Rosa Benito contesta, ¿por qué no fue a la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac?

Rosa Benito volvió a ser este miércoles una de las protagonistas del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En esta ocasión, Rocío Carrasco habló sobre el día de su boda con Fidel Albiac, una ceremonia en la que estuvieron rodeados de amigos y familiares y a la que estaba invitada su tía paterna. Sin embargo, finalmente Rosa causó ausencia, algo que llamó la atención en aquel momento y es que la ex de Amador Mohedano ya estaba peinada y maquillada cuando decidió que no iría.

«Rosa es la única a la que invité, que no fue. Según me ha contado estaba saliendo de la peluquería peinada y todo para ir a la boda, pero creo que recibió una llamada y optó por declinar la invitación. No me dolió que no fuera, si te digo que sí, te miento. Mi tía Rosa ha sido muy importante para mí en mi vida, una cosa es que yo invite a alguien porque yo la quiera y otra cosa es que me duela que no vaya», contó la hija de ‘La más grande’. . «A última hora, por presiones familiares de la otra parte, tuvo que decidir entre boda o balón. Y se decidió por el balcón», contaba María Patiño por aquel entonces.

Han tenido que pasar dos días para conocer la versión de Rosa Benito, que ha aprovechado su paso por ‘Ya es mediodía’, programa en el que es colaboradora, para que se explicase. Pero antes de entrar en materia, Rosa ha comentado el programa, señalando lo diferentes que son las versiones de Antonio David y Olga con respecto a la de su sobrina

Sin embargo, el momento ha terminado por llegar y Rosa se ha tenido que enfrentar a la pregunta más difícil: ¿por qué no fue a la boda de su sobrina? «Efectivamente, yo tenía un moño bajo hecho, tenía mi vestido, maravilloso… No voy a hablar de las personas delas que tengo que hablar, que son anónimas y parte de mi vida, pero no tenía nada que ver el balcón puesto que yo venía de Chipiona», ha comenzado explicando.

«Pero sí que hablo con, y lo vuelvo a decir, con una persona que me expone una cosa, una situación, y me quedo pensando y digo… ‘Pues tienes razón, cariño’. Y yo ahí pienso que mis hijos son lo mejor que tengo y tomo la decisión», ha dicho sin querer desvelar qué es lo que le dijo esa persona que el hizo cambiar de opinión. «Efectivamente iba a ir a la boda por ella y porque es hija de quien es, pero no lo hice. Me pudo más lo que me dijeron, pero no es por el balcón. No puedo contarlo en público porque es de personas anónimas mías y no quisiera que fueran a buscarlas», ha sentenciado.

A pesar de las preguntas de Sonsoles Ónega, la cuñada de ‘La más grande’ no ha desvelado nada más. «Era por un tema mío, de mi raíz», ha dicho para después responder a si se arrepentía de no haber estado junto a su sobrina ese día. «Es una tontearía arrepentirse de algo que no se ha hecho», ha matizado.

A continuación, Rosa Benito ha lanzado un mensaje de reconciliación a Rocío Carrasco: «lo que quiero es que esos teléfonos se descuelguen, por ambas partes, y se volviera a la unión que teníamos. Y lo he hecho patente una storie mía»; ha continuado, refiriéndose a una publicación efímera que colgó este jueves, una fotografía en la que se la podía ver junto a Rociíto.

Rosa Benito se ha emocionado al recordar que Rocío Carrasco luce una pulsera que perteneció a su madre, con tres diamantes. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Si es que no ha habido nada… No tengo respuesta, pero me gusta ver que se toca la joya porque es como que se toca a su madre», ha terminado, asegurando que ve solución al problema: «todo se arregla menos la muerte».