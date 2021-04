Semana convulsa en Mediaset, que tiene revolucionada su parrilla con tanto estreno. Vuelven los míticos ‘Supervivientes’ -el jueves a las 22:00-, ‘Señoras del (H) Ampa’ -el viernes-, y cambia de día ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ -del domingo a la noche del miércoles-, pero el lunes empezaba por todo lo alto con el esperadísimo estreno de ‘El precio justo’, el mítico concurso de TVE que presentaron Joaquín Prat y Carlos Lozano, y del que salieron, entre otras, Ivonne Reyes, Beatriz Rico, Arancha del Sol o Mónica Hoyos.

En esta nueva etapa en Telecinco, el programa tiene al frente a Carlos Sobera, como voz del concurso a Luis Larrodera y, entre los tres azafatos destaca Arianna Aragón, hijastra del nuevo presentador. Una joven de 22 años que, como ya adelantó el comunicador en la presentación del formato, lo hace muy bien y tiene mucho desparpajo.

El que mostró anoche cuando Sobera quiso ponerla en un aprieto que terminó con un sonoro ‘zasca’ por parte de la azafata. El de Barakaldo sigue llevando su ‘First Days’ por bandera y parece que cualquier momento es bueno para hablar de amor, y si eso incluye a la hija de su mujer, pues parece que el momento va a salir redondo.

Todo pasó al presentar unos cascos antirruido para que los concursantes averiguasen el precio. Carlos quiso ruborizar a la joven con un: «Ari, que tiene novio, se pone estos auriculares para no escucharle cuando están juntos, ¿verdad Ari?». La azafata ni se inmutó. Tan solo se limitó a responder: «La verdad es que me los pongo para no escucharte cantar a ti», dijo con sorna provocando una sonora ovación del público.

Con el plató viniéndose abajo, Luis Larrodera aprovechó el momento para comprobar las dotes para el canto de su compañero. No hizo falta mucho más, Sobera es todo un showman y anoche lo volvió a demostrar. Calentó la voz y cantó, dejando claro que no hay nada que se ponga por delante en cuanto a dar espectáculo. Así que, tras averiguar el precio de los auriculares, el presentador volvió a la carga con Arianna.

«Todavía no me has presentado a tu novio, Ari», un comentario que ella no esperaba. «La verdad es que no tengo», respondía ella con una sonrisa tratando de dar por zanjado el asunto. Pero Sobera no se daba por vencido: «Bueno, eso de que no tienes…tu madre no opina lo mismo». La complicidad entre ellos era más que evidente. Es la primera vez que trabajan juntos y la excelente relación familiar que mantienen se ha trasladado al plató del concurso.

Arianna Aragón es hija de Rody Aragón -hijo del mítico Fofó-, y de Patricia Santamarina. Ari solo era una niña cuando sus padres se separaron y su madre comenzó una relación con Carlos Sobera, de ahí que el presentador siempre haya dicho que la considera una hija. Así se lo confesó a Bertín Osborne en su programa hace unos años: «Arianna tenía cinco años cuando Patricia y yo empezamos a salir, así que no es que sea como mi hija, es que es mi hija».

Arianna, Aitor…y Paula

Arianna Aragón es la azafata rubia que comparte trabajo con Aitor Ferrón, el único chico y Paula Gómez, la morena de esta edición. No es una desconocida, su rostro saltó a los medios cuando se conoció su relación con el modelo Andrés Velencoso hace unos meses. Se conocieron hace unos años durante el rodaje de la película ‘Señor, dame paciencia’, pero la chispa entre ellos no surgió hasta tiempo después.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Gómez (@paula_g0mez)

La discreción siempre ha sido santo y seña del top catalán, que trata de llevar sus conquistas en la más estricta intimidad, pero como siempre, las redes sociales son testigo directo de sus amoríos como ocurre con Paula. Se fotografían en los mismos lugares, nunca posan juntos, pero los comentarios en sus perfiles de Instagram dejan claro que entre ellos hay algo más que una amistad.