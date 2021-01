Andrés Velencoso arrasa por donde va, ya sea sobre la pasarela, en una sesión de fotos, una serie o en un plató de televisión. Y así lo hizo el miércoles, siendo el invitado estrella de ‘La Resistencia’, el programa más transgresor y gamberro de la televisión de pago, donde María Teresa Campos tiene un lugar privilegiado. David Broncano es el presentador del formato que no deja indiferente a nadie, sobre todo por las tres preguntas que toda estrella que se sienta con él, tiene que responder: cuánto dinero tienes en el banco y cómo ha sido tu vida sexual en el último mes. Y el modelo catalán no se libró.

El ex de Lara Álvarez lo dio todo durante la entrevista donde desplegó todos sus encantos y eso, además de su atractivo natural, incluye también el sentido del humor. Así que estaba en el lugar adecuado para disfrutar y hacer las delicias de los fieles seguidores del programa. Como no podía ser de otra manera la entrevista no escatimó en bromas y chascarrillos que el modelo encajó a la perfección, respondiendo de la misma manera a su entrevistador, con quien tiene coincidencias personales.

Velencoso no tuvo problema en responder a las míticas preguntas de ‘La Resistencia’: «Tengo unos dos millones y medio de euros, incluyendo algunas inversiones y el último mes he tenido unas 30 relaciones sexuales», afirmó destacando además que su madre era de la localidad de Benatae. «Un pueblo al lado del mío», añadió el presentador. Esta coincidencia dio para una conversación con toques de lo más picantes.

Pero sin duda, el ‘momentazo’ de la visita del top model español más internacional fue la llamada que hizo en directo y que llegó a poner nervioso al propio Broncano. Velencoso explicaba que admiraba a más mujeres que hombres en el mundo de la moda y una de esas féminas era la mismísima Gisele Bündchen. En ese momento Broncano preguntó a quién podrían llamar para invitarla al programa y el modelo empezó a buscar en su teléfono. «¿Tienes el teléfono de Gisele? No me ilusiones», le advertía el presentador, que no tardó en decirle: «¡Llámala!», así que su invitado comenzó a buscar el número de la modelo mejor pagada de los últimos tiempos. «Si lo tuviera fliparías», señaló riendo, mientras que Broncano le insistía con un «sí que lo tienes, zorro».

«Ojo que pensaba que era broma, pero igual la llama», reconocía el presentador nervioso. La expareja de Kylie Minogue entonces se excusaba diciendo que «tengo un número suyo, no sé si lo habrá cambiado». «Prueba, juégatela y ponlo en manos libres», insistió entonces Broncano mientras el modelo marcaba y acercaba el móvil al micrófono para escuchar. «Suena a teléfono extranjero y estoy bastante tenso», reconocía el comunicador. Finalmente saltó el contestador, para decepción de ambos y el que podía haber sido el minuto de oro de ‘La Resistencia’ se quedó en un mero intento.

¿Por qué empezó en el mundo de la moda?

Aunque Andrés Velencoso ahora esté volcado en su profesión de actor, sin haber dejado la moda, su trabajo en la industria textil le llevó a convertirse en nuestro modelo más internacional. Sobre todo gracias a la campaña que protagonizó junto a Jennifer Lopez para Louis Vuitton. Pero sus comienzos no fueron fáciles como él mismo reconoció anoche. Su complexión atlética no encajaba en los cánones masculinos de aquel momento.

«¿Qué buscaban, bajo y estilizado?», preguntaba el entrevistador,. «Justo en la época en la que yo empecé se llevaban modelo como tú. Las tallas fit no me entraban», ha respondido el de Tossa de Mar. «En los castings eran crueles». Pero todo dio un giro de 180 grados cuando se fue a trabajar a Milán, París y Nueva York, donde triunfó. Y, rememorando sus inicios no ha tenido problema en admitir que empezó a trabajar como modelo «para follar, para viajar, para conocer y para disfrutar». Todo un alarde de sinceridad, la visita de Andrés Velencoso a ‘La Resistencia’. A ver quién le supera.