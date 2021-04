El 29 de febrero de 1988 se estrenaba por todo lo alto en TVE ‘El Precio Justo’, un programa que se convertiría en la apuesta favorita de los españoles para su ocio televisivo. Hoy, 33 años después de aquel glorioso día, el mítico concurso resurge de sus cenizas para volver a colarse en todos los hogares y lo hace con numerosos cambios pero respetando su formato clásico. La cita es a las 22.50 horas en Telecinco.

Las dos modificaciones más sustanciales son el relevo de presentadores y la emisora. Carlos Sobera coge las riendas en detrimento del legendario Joaquín Prat primero y Carlos Lozano después. El famoso grito ‘¡A jugaaaaar!’ volverá a resonar en el plató del programa de Fremantle. Son varias las novedades que presentan respecto al antiguo, que dio por finalizadas sus emisiones en el año 1993.

El plató y todos los formatos digitales propios de la época que vivimos y que no estaban hace décadas son el principal avance. Al margen de eso, la mecánica será parecida. Dentro de ‘El Precio Justo’ se incluirán Pujas, Juegos y Ruleta; la Ronda Semifinal en la que se decidirá el finalista; y una última ronda en la que el único ganador optará a llevarse el Escaparate Final del programa. El programa busca un buen número de interacción y por eso todos los espectadores que estén presentes allí serán jugadores potenciales, pero solo algunos de ellos, seleccionados por sorteo, abandonarán sus asientos para concursar.

La fórmula infalible para ganar ‘El Precio Justo’ es prestar mucha atención a la descripción que Carlos Sobera y Luis Larrodera (voz en off del concurso) den de los productos. Los participantes deberán aproximarse mentalmente lo máximo posible al valor real de los artículos pero sin pasarse. Sin embargo, en el nuevo concurso se cuenta con el añadido de dificultad extra de que una persona del público puede resultar agraciado. La emoción está más que asegurada.

Carlos Sobera ha aceptado ser el maestro de ceremonias del programa y ha dado algunas novedades al respecto en una entrevista con ‘El Periódico’. El presentador cuenta que él no es demasiado bueno en este arte de adivinar precios de objetos. «Me he dado cuenta que soy malísimo para adivinarlos. Soy incapaz de averiguar cuánto vale el perejil o un coche de última generación. Me caracterizo porque no domino ningún segmento del mercado. De hecho, me asombra la capacidad que tienen muchos para acercarse o dar con el precio justo», dice.

Hay mucha expectación por ver cómo es el nuevo ‘Precio Justo’. Quizá los lectores más jóvenes no lo recuerden pero este formato de entretenimiento causó sensación hasta el punto de ser emitido y versionado en 42 países . Ha ganado además importantes premios, entre los que destacan por encima de todos los 45 premios Emmy. En Estados Unidos sigue en antena tras 48 años y en Portugal se emite desde hace más de 18. Los ciudadanos de Tailandia, Turquía y Reino Unido siguen disfrutándolo en sus televisiones. Además, ‘El Precio Justo’ encumbró a rostros importantes de la televisión en nuestro país como Pilar Rubio, Mónica Hoyos o Arancha del Sol.