Hace unas semanas Antonio Canales se convirtió en el primer expulsado oficial de ‘Supervivientes 2021’. “Pasadlo bien y disfrutad de las cosas bonitas de la isla. Me voy muy orgulloso y con el corazón lleno. No me voy derrotado, porque me voy siendo un gran superviviente, ¡para España voy! Al menos esta noche voy a dormir bien”, dijo por aquel entonces. Renovado y con nuevo look, el bailaor ya ha regresado a España donde ha tenido que hacer frente a numerosas críticas al confesar que no conoce a Fidel Albiac, algo que la propia Rocío Carrasco admitió en su docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Este sábado Canales ha sido uno de los invitados a ‘Sábado Deluxe’ y por fin, ha hablado alto y claro sobre su relación con la hija de Rocío Jurado y su marido.

“Quiero empezar por el principio para contarte bien qué ha pasado y explicarte lo que he sufrido porque al final he salido yo perjudicado”, ha empezado diciendo ante la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez. “Cuando tú me preguntas eso, por cierto, una pregunta indiscreta, y yo estoy pasando hambre centrado en mi concurso y escucho el nombre de Fidel… yo estaba más cerca de pensar en un bocadillo de calamares que en eso”, ha explicado Antonio Canales con un toque de humor. Una situación que, sin duda el exconcursante del reality más extremo no se esperaba, pues cuando llega a Honduras el documental ya se ha emitido. “No te contesté porque quise tirar balones fuera porque no me gusta hablar de compañeros, y menos de amigos que son casi familia», ha añadido.

Antonio Canales ha contado al presentador y a los colaboradores que no iba a decir nada sobre el matrimonio porque luego él se iba a volver a quedar incomunicado. “Yo no sabía el motivo de esa pregunta y claro al estar aislado… nunca voy a hablar ni de mi intimidad ni de la de ellos. Lo que hice fue guardarle las espaldas por el cariño que les tengo y es lo que digo, son familia mía. Con lo cual no iba a responder una pregunta que podía interpretarse mal o que yo no pudiera defender”, ha dicho el bailaor muy sincero.

“Mi mentira piadosa llega tan lejos que se daña a mi persona hasta que salgo de ‘Supervivientes’”, ha confesado Canales dejando claro que la cuestión estaba fuera de lugar porque él gana más “callando que hablando”. El invitado ha relatado que fue su mujer quien le dijo que tenía que ver la mini-serie de Rocío Carrasco para entender lo que estaba sucediendo. “No lo he visto entero porque es muy doloroso. Ahí entendí porque mi nombre salió. Es la pura verdad lo que cuenta la niña (Rocío Carrasco)”, ha contado.

Después ha relatado que su amistad con la familia de la artista viene desde años atrás. “Yo era íntimo de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. He visto crecer a Rocío Carrasco”, ha relatado para después hacer hincapié en que es cierto que a Fidel no le ha visto tanto, pero que siente un enorme aprecio hacia él porque es “muy buena persona”.