Hace seis años, la vida de Luis Enrique se paralizó por completo. El entrenador de fútbol -uno de los más queridos por la afición nacional e internacional-, despedía a su hija Xana, de tan solo 9 años. Desde entonces, el técnico deportivo no ha dejado de rendir homenaje a la pequeña, a la que recuerda en cada éxito de su carrera. De la misma manera, la mujer y el resto de hijos del que fuera centrocampista, han tenido muy presente a Xana. Este 29 de agosto, con motivo del sexto aniversario de su fallecimiento, su hermana Sira no ha dudado en acudir a sus redes sociales -donde acumula casi cuatrocientos mil seguidores- para compartir unas instantáneas de lo más emotivas.

El emotivo mensaje de Sira a su hermana Xana

Luis Enrique se ha dedicado en cuerpo y alma al fútbol. Sin embargo, su prioridad siempre ha sido la familia que ha formado con Elena Cullell. Ambos siempre han inculcado a sus hijos la importancia de la unión fraternal, entre otros valores que han adoptado sus descendientes, unos jóvenes que a pesar del peso de sus apellidos, han tratado de hacer su propio camino al margen de los focos.

Sira, que se dedica al mundo del caballo y, además, está completamente inmersa en la Fundación Xana -que apoya a niños y niñas con enfermedades graves y a sus familias-, ha reaparecido en redes este 29 de agosto -como cada año en esta fecha-, para recordar y rendir homenaje a su hermana pequeña, a la que tiene muy presente en su día a día, tal y como da cuenta en el universo 2.0. «Mi Xana, te quiero», ha escrito la joven junto a un carrete de instantáneas de la pequeña. Una publicación que se ha llenado de mensajes de lo más cariñosos a la familia, que han dado toda una lección.

Precisamente, en octubre del 2024, se viralizó un vídeo de una entrevista del técnico deportivo en el que contó el valiente testimonio de su familia y de la pequeña y en la que sorprendió su manera de hablar de Xana: «¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos. Tenemos mil recuerdos de ella, videos, cosas increíbles (…). Xana está viva porque en el plano físico no está pero en el espiritual sí está porque cada día hablamos de ella, nos reímos y recordamos. Yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto? Mi madre no podía tener fotos de Xana. Le dije ‘mamá, tienes que poner fotos de Xana, Xana está viva».