Así es Pacho Martínez, el hijo mayor de Luis Enrique que triunfa en Jiu Jitsu

Si hay algo que caracteriza a Pancho, el hijo de Luis Enrique y Elena Cullel, es que se mantiene alejado del foco mediático pese a la gran popularidad de su padre. Está focalizado en el deporte y a sus 25 años continúa llenando la vitrina de trofeos y medallas como luchador de Jiu Jitsu.

Su éxito deportivo: el Jiu Jitsu

El Jiu Jitsu es un arte marcial brasileño que triunfa también entre las celebridades y que practican los mellizos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Pacho ha participado en el Open Costa Daurada 2024 y, a finales de julio en el ADCC Spanish National Open. Citas en las que el primogénito de Luis Enrique logró un gran reconocimiento y buenos resultados. «Felicidades, súper Pacho», expresó su padre. Al margen del deporte, Pacho estudió Auditoría y Gestión Financiera en la UPF Barcelona School of Management.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pacho_2121

A través de las redes sociales

Aunque opta por un perfil bajo en cuanto a la esfera pública se refiere, a través de su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 20.000 seguidores, comparte pequeñas píldoras de su día día. No solo publica contenido deportivo, sino que también incorpora algunas inéditas fotografías de su particular álbum familiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pacho_2121

El nacimiento de Pancho

El joven nació en 1998 tan solo un año de que se sus padres se dieran el esperado Sí, quiero. Una boda celebrada el 27 de diciembre de 1997 en la basílica barcelonesa de Santa María del Mar. Después, en abril del año 2000 vino al mundo Sira y, en noviembre de 2009 nació Xana, que falleció en 2019 a causa de un osteosarcoma con tan solo nueve años.

«Nuestra hija vino a vivir nueve años maravillosos. Tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles. Mi madre no podía tener fotos de Xana hasta que llegué a casa y le dije: ‘¿Por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá?’ y me dijo que no podía y le dije que tenía que poner a Xana. Xana está viva. En el plano físico no está, pero en el espiritual sí. Cada día hablamos de ella y nos reímos, recordamos porque yo pienso que Xana todavía nos ve», contó Luis Enrique en una entrevista en Movistar Plus+.