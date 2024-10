Las emotivas palabras de Luis Enrique sobre su hija fallecida: "Pienso que todavía nos ve"

Luis Enrique se ha consolidado como uno de los personajes más conocidos del mundo futbolístico. Cuenta con una exitosa y conocida trayectoria sobre el campo como jugador y entrenador, algo que le ha ofrecido la oportunidad de poder protagonizar un documental sobre su vida. Bajo el nombre No tenéis ni pu** idea, el asturiano se ha abierto en canal delante de las cámaras y, además de hablar largo y tendido sobre su carrera, también se ha sincerado como nunca sobre algunos de los episodios más duros a los que ha tenido que enfrentarse, como el fallecimiento de su hija Xana a los nueve años.

«Y dirás tú… ¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Pero si se te ha muerto tu hija con 9 años… Bueno, mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Y tenemos mil recuerdos de ella, vídeos y cosas increíbles», comenzaba a decir en el espacio de Movistar + en el que ha participado.

Recordando como su madre, la abuela de Xana, afrontó la pérdida de la pequeña, Luis Enrique confesaba que, al principio, no fue nada fácil para ella: «Mi madre no podía tener fotos de Xana, hasta que llegué a casa y le dije: ‘¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá?’. ‘No puedo, no puedo’, me contestó», narraba. En ese momento, el entrenador le explicó a su progenitora que tenía que poner fotografías porque la pequeña «seguía viva»: «En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está, porque cada día hablamos de ella y nos reímos, y la recordamos […] Yo pienso que Xana todavía nos ve», señalaba mientras se intercalaban diferentes instantáneas de la menor en familia para el telespectador. Así, una vez más, Luis Enrique ha dejado al descubierto su faceta más emotiva y personal.

La enfermedad de Xana

Fue en 2019 cuando la hija pequeña del matrimonio formado por Luis Enrique y Elena Cullel falleció a causa de un cáncer que se origina en los huesos y que, en su caso, fue fulminante. «Nuestra hija Xana ha fallecido esta tarde a la edad de 9 años, después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma. […] Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia. Descansa, Xanita», escribía el entrenador por aquel entonces.

Han pasado cinco años desde el trágico desenlace de la enfermedad de la pequeña de la familia, pero no ha sido hasta principios de este 2024 cuando Luis Enrique, junto a su mujer, han presentado la Fundación Xana, una organización cuyo objetivo es «ofrecer apoyo a familias con niños, niñas y jóvenes que sufren enfermedades graves». Sin duda, se trata de un gesto solidario en honor al legado de la fallecida Xana.