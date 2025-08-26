Muere Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años: "No lloréis por él, no le gustaría"
Manolo de la Calva ha fallecido a los 88 años dejando un gran legado musical
Ramón Arcusa, compañero y amigo del artista en el Dúo Dinámico, ha compartido la triste noticia en redes sociales
Manolo de la Calva ha fallecido a los 88 años, según acaba de anunciar Ramón Arcusa, quien fuese su compañero de aventuras e íntimo amigo durante más de 60 años. De esa forma, el Dúo Dinámico ha dejado un gran legado que siempre será recordado por sus queridos fans y que nos ha acompañado durante generaciones.
«Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy», ha escrito Arcusa en sus redes sociales muy afectado. Del mismo modo, el artista ha pedido que no lloren por él, ya que «no le gustaría».
Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy.
No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida.
Gracias por tanto, amigo.
— Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025
«Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida», asegura Ramón, quien también ha aprovechado para agradecerle todo lo que ha hecho por él. «Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», asegura desde la cuenta oficial del grupo.
Manolo y Ramón se conocieron con apenas 20 años, cuando trabajaban en la misma empresa, y a raíz de una fiesta se dieron cuenta de que podrían triunfar gracias a su música. Así, rápidamente se convirtieron en uno de los grupos más seguidos y exitosos de nuestro país, con miles de fans que a día de hoy siguen coreando sus canciones. Clásicos instantáneos como Perdóname, Amor de verano, Canción triste o Esos ojitos negros.
Manolo de la Calva y Ramón Arcusa.
En estos últimos años, más allá de su brillante trayectoria profesional, Ramón también ha acompañado a su gran amigo durante toda la enfermedad, cuando fue diagnosticado con un cáncer de colón en el año 2011. De hecho, él fue la primera persona con la que compartió la noticia.
«El cáncer es como todo, es una enfermedad más. Yo lo he tenido y lo he superado», relataba en su momento. «Estoy luchando con ello y no tiene más historia. Es como otra enfermedad cualquiera, pero le hemos dado un nombre terrible, que parece que sea definitivo, pero no lo es». Una etapa en la que contó en todo momento con el apoyo de sus familiares y amigos, que fue fundamental. «A veces no queremos transmitir los miedos a nuestros seres más cercanos para evitarles mayor preocupación», explicaba.
Manolo de la Calva y Ramón Arcusa.
Casado desde 1972 con Mirna Carvajal, Manolo deja también un inmenso legado en sus hijos: la diseñadora de joyas Vicky de la Calva y Daniel. De hecho, ha pasado toda su vida viviendo en Madrid; primero en un lujoso chalet de La Moraleja, y después en una amplia casa situada en pleno centro de la ciudad.