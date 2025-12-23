A punto de que de comienzo oficialmente la Navidad, las revistas de nuestro país han lanzado nuevos números semanales y, como era de esperar, las fiestas han adelantado sus publicaciones. Estas fechas no serán del todo fáciles para nuestros famosos, pues algunos viven momentos de incertidumbre en su futuro, como Alice Campello y Álvaro Morata. Según desliza la revista Semana, el matrimonio vive su segunda crisis sentimental y ya hacen vidas por separados. De hecho, la empresaria italiana ya se ha quitado su anillo de casada. Una prueba que da cuenta de este distanciamiento. Además, ambos están en distintas partes del mundo antes de terminar este 2025.

Por otro lado, la publicación recoge las últimas declaraciones de Lydia Lozano tras el alta de su marido, Charly, del hospital. El esposo de la colaboradora televisiva ya se encuentra en casa tras dos meses ingresado en un centro médico. Un deseo que la de Canarias le pidió a la Navidad y que se ha cumplido con creces, aunque su compañero de vida continúa el tratamiento desde su hogar. Finalmente, también desglosan las Navidades más tensas de las Campos, marcadas por el distanciamiento entre Alejandra Rubio y su primo, José María Almoguera.

La revista Diez Minutos, en su portada, recoge el estreno de Chenoa como presentadora de las Campanadas de TVE. Junto a Estopa, la artista será la encargada de dar la bienvenida al nuevo año desde la Puerta del Sol. Además, el medio citado recoge la sorprendente confesión de Eduardo Casanova, que ha desvelado que tiene VIH. Finalmente, también se han hecho eco del pasado entre Ana Obregón y el pedófilo Jeffrey Epstein y la pedida de mano en directo de Dabiz Muñoz a Cristina Pedroche, cuya intención es casarse por segunda vez, pero ante los ojos de Dios.

Por su parte, a expensas de conocer el nuevo número de ¡Hola! que ha decidido -por el momento- no hacer pública su próxima tirada, Lecturas ha hecho un recopilatorio de las imágenes de Leonor pilotando sola por primera vez un avión tras cuatro meses de dura instrucción en San Javier; una entrevista íntima de Emma García en la que, además de hacer un balance de su año, abre su corazón y, finalmente, un posado de Julia Otero, que recientemente desveló su miedo por ser diagnosticada de cáncer de nuevo.

