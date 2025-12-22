Lydia Lozano ha visto cumplido su sueño para el 2026 antes de lo previsto: el regreso de Charly, su marido, a casa tras dos meses ingresado por una infección bacteriana derivada de un dolor crónico de espalda que llevaba años arrastrando. Fiel a su sentido del humor, y aunque la colaboradora televisiva ha vivido una pesadilla este tiempo, ha desvelado cómo están siendo las primeras horas de su esposo en su hogar. «Yo no soy la Preysler, ahora Charly está tan cuidado o mejor que Boyer, que la Preysler le puso el hospital en su casa y yo lo tengo todo así. Está como un rey», ha dicho entre risas la tertuliana.

¿Por qué Lydia se compara con Isabel Preysler?

En el 2012, Miguel Boyer -Ministro de Economía y Hacienda en el gobierno de Felipe González-, sufría una embolia pulmonar, que se produjo poco tiempo después de que el político fallecido fuera ingresado por un derrame cerebral. Una enfermedad que le dejó secuelas y con la que tuvo que convivir hasta el 2014, cuando perdía la vida pese a la rehabilitación que tuvo en su casa, que se convirtió en un hospital móvil.

Isabel Preysler y Miguel Boyer. (Foto: Gtres)

«Cuando Miguel se enfermó fue cuando me di cuenta de lo fuerte que era de verdad, porque fue muy duro lo de Miguel y había mañanas que no podía levantarme de la cama. Que tu vida cambie 180º en unos segundos es tremendo. Que la persona que tu veías de una manera ha cambiado, ya es otra persona casi. Para todos, no solo para mí, los de la casa era un cambio tremendo. Entonces, Miguel estuvo dos meses en la UCI y después dos años y ocho meses enfermo y le cuidamos muchísimo. Fue el centro de toda la casa, era durísimo ver a un Miguel Boyer brillante como era a un Miguel ya cambiado. Entonces, claro, te tienes que hacer fuerte. Yo no tenía otra y, además, tenía la suerte de que podía conseguir logopedas, fisios, neuropsicólogos…», relató Isabel Preysler en el programa de Pablo Motos en el 2023.

Durante dos años, la Reina de Corazones estuvo completamente apartada de la vida pública para estar al lado de su marido. Una situación con la que Lydia Lozano se ha sentido en cierta medida identificada, ya que a desvelado que su marido continúa su tratamiento en casa.

¿Qué le ha pasado a Charly, el marido de Lydia Lozano?

Tras dos meses ingresado en un hospital madrileño, por fin Charly -el marido de Lydia Lozano-, ha regresado a casa. En una primera instancia, el arquitecto era intervenido por una dolencia de espera, que le derivó días después a un ingreso en la UCI por unas bacterias resistentes.

Durante este tiempo, la colaboradora de ¡De viernes! ha estado completamente pendiente de su marido, hasta tal punto que dejó de acudir, como es normal, a su puesto de trabajo en Telecinco. Sin embargo, la tertuliana no se ha blindado en esta ocasión y, para evitar especulaciones, ha actualizado siempre que podía el estado de salud de Charly.

Lydia Lozano y su marido Charly. (Foto: Gtres)

60 días después, Lozano ya respira tranquila y con la certeza de que su marido se recuperará al cien por cien en su hogar. «Lo tenía todo montado, ha sido muy emocionante. Es que llevamos tres meses fuera de casa y es agotador», comentaba entre lágrimas, mientras recordaba cómo cada día en el hospital se convirtió en un desafío emocional y físico.