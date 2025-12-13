El deseo de Lydia Lozano mientras su marido Charly sigue ingresado: "Yo quiero…"

Carlos García San-Miguel, popularmente conocido como Charly, está ingresado en un hospital de Madrid a causa de una bacteria que le está provocando muchas complicaciones. Esto ha hecho que Lydia Lozano se ausente de su puesto de trabajo en varias ocasiones. Lleva así varias semanas y la periodista está muy preocupada, por eso se ha enfrentado a uno de sus cumpleaños más tristes. El pasado 12 de diciembre cumplió 65 años y ha prometido que cuando todo acabe hará una gran fiesta, aunque de momento únicamente tiene un deseo: que su marido reciba el alta y puedan pasar la Navidad en casa.

Por segunda semana consecutiva, Lydia Lozano ha podido sentarse en el plató de ¡De Viernes! a ejercer de colaboradora. Santiago Acosta, tan amable como siempre, se ha interesado por el estado del marido de su compañera y le ha preguntado por cómo va. «Va, que no es poco. Yo quiero que vuelva como el turrón: a casa por Navidad», ha respondido la periodista, desvelando cuál es su propósito para las fiestas de diciembre.

Lydia Lozano celebrando su cumpeaños en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Santiago Acosta, una vez más, ha sido cariñoso con Lydia Lozano y le ha respondido: «Seguro que consigues que vuelva por Navidad, pero no llores que nos vas a hacer llorar a todos». La tertuliana no ha podido evitar emocionarse al ver que sus compañeros están pendientes de la situación. Ha llegado al programa hace poco y lo cierto es que no ha tardado en encontrar su hueco en el equipo. «Seguro que se cumple el deseo», le ha dicho Beatriz Archidona, la otra presentadora del proyecto.

Lydia Lozano lo está pasando mal

Después de toda una vida a su lado, Lydia Lozano y Charly forman un equipo perfecto. La periodista ha encontrado en su marido un refugio al que acudir siempre que lo necesita, por eso está tan afectada al verle en una situación vulnerable. Eso sí, ha explicado que el arquitecto mantiene su positivismo y su sentido del humor, dice que es muy buen enfermo y que está poniéndole las cosas muy fáciles.

Antes de entrar a los estudios de Telecinco para trabajar en ¡De Viernes!, se encontró con un equipo del programa No somos nadie, donde trabajan sus antiguos compañeros de Sálvame. No pudo contener la emoción y rompió a llorar al confesar que estaba deseando que su esposo recibiese el alta hospitalaria cuanto antes. Lo ve factible porque ya está mejor, pero no sabe si la buena noticia llegará a tiempo.

Lydia Lozano en el Hospital. (Foto: Gtres)

«¿Cómo es el anuncio? ¿Qué Charly vuelva por Navidad, como el turrón?», empezó diciendo. «Sólo pido pasar la Nochebuena en casa con él. No quiero nada. Y salud para él, que lo ha pasado muy mal y lo está pasando él, solo pido salud para él».

Lydia Lozano: «Estoy que me vuelvo loca»

Lydia Lozano conecta muy bien con la audiencia y no está dispuesta a ocultar sus sentimientos. Reconoce que ver a su marido enfermo está siendo «muy duro, no es si es mejor el que está dopado en la cama o la cuidadora. Yo estoy que me vuelvo loca, estoy como una cabra».

La colaboradora, por suerte, se encuentra respaldada por sus familiares y amigos cercanos. Según cuenta, puede acudir a ¡De Viernes! porque uno de sus sobrinos se queda mientras con Charly y un cuidador se ha encargado de atender a Bali, su perrito. Con suerte, dentro de muy poco todo volverá a la normalidad.