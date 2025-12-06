Lydia Lozano da nuevos datos sobre el estado de su marido, Charly: "Es muy duro"

Después de ausentarse de su puesto de trabajo en ¡De Viernes!, hubo muchos que empezaron a preocuparse seriamente por Lydia Lozano. El presentador del programa dio un paso adelante y explicó que la colaboradora no podía estar presente porque estaba en el hospital cuidando de su marido, Charly. Tal y como contamos en LOOK, el arquitecto tiene un problema en la espalda que le obliga a permanecer bajo vigilancia médica. La propia Lydia ha explicado que hay una bacteria que le está amargando la Navidad, aunque por suerte ha podido organizarse y regresar a Mediaset por un día.

Lydia Lozano ha estado en ¡De Viernes! y antes de entrar a los estudios centrales de Telecinco ha hablado con los micrófonos de la agencia Gtres. Había varios reporteros y le han preguntado por el estado de Charly, a lo que ella ha respondido: «Bueno, yo llego todos los días y lo lleno de color y alegría pero claro, es que van pasando las horas y es muy duro». La periodista ha explicado que no puede quedarse a dormir porque tiene dolencias en la espalda y necesita estar en una cama, pero vive muy cerca del hospital y está permanentemente pendiente del teléfono.

Lydia Lozano en el Hospital. (Foto: Gtres)

Lydia y Charly no tienen hijos, pero cuentan con el apoyo de toda la familia para turnarse. Siguiendo sus últimas declaraciones, «una cuñada mía está con él por eso yo vengo a currar porque está súper cubierto y de momento. Yo lo único que pido es que no haya otra bacteria».

Este es el deseo de Lydia Lozano

El marido de Lydia Lozano lleva bastantes semanas ingresado y la tertuliana no sabe cuándo le darán el alta. Eso sí, espera que sea antes de que empiecen las fiestas. «Ni idea. Yo lo único que pido es que en Nochebuena estemos en casa, aunque sea solos porque el perro está fuera cuidado por una cuidadora canina que es que le debo la vida, de verdad».

Lozano se ha mostrado tan abierta y natural como siempre. No quiere esconder nada y ha hablado claramente de la situación familiar que está atravesando. Está preocupada por su marido, aunque asegura que este tiene mucha fuerza y que es bastante positivo. «Imagínate, dos meses viendo la misma decoración, la televisión, la cama…lo que pasa que vuelvo a decir que gracias a los enfermeros, celadores, cuidadores, todos. Porque es que claro, ya somos unos okupas». Ha cerrado su entrevista mandando un mensaje al equipo del hospital y después ha entrado en Telecinco.

Su reencuentro con Jorge Javier Vázquez

El reencuentro de Lydia Lozano con Jorge Javier Vázquez. (Foto: Telecinco)

Lydia Lozano ha regresado a su programa justo cuando Jorge Javier Vázquez se ha sentado en el plató para dar una entrevista sobre su cambio físico y sus operaciones estéticas. Hacía más de dos años que no trabajaban juntos y el reencuentro ha sido uno de los momentos más esperados de la noche.

El presentador le ha dado una sorpresa a Lydia y ha aclarado: «Nosotros hablamos mucho y tenemos relación, aunque no nos veamos, que la gente se cree que no tenemos relación. Estás guapa, ¿eh? Y sin operar». La periodista le ha abrazado y ha reconocido que le echa de menos porque siempre ha trabajado a gusto a su lado.

Jorge Javier ha aclarado que no se han visto fuera de Mediaset porque no han cuadrado sus respectivas agendas, pero no hay roces ni desconfianzas entre ellos. «Es que siempre decimos de quedar… y luego nada», comenta. Después ha asegurado que le desea lo mejor y le ha dado ánimo para superar la situación que atraviesa Charly.