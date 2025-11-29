Crece la preocupación por Charly, el marido de Lydia Lozano: "Causas de fuerza mayor"

Lydia Lozano siempre ha intentado que su marido esté al margen de los medios, de hecho, estuvo mucho tiempo sin nombrarle en los platós de televisión. Pero, después de su paso por Sálvame, Charly, que así se llama, se convirtió en un personaje más. Es cierto que nunca ha participado en ningún problema ni ha hablado con la prensa, pero el público le tiene bastante aprecio, por eso hay tanta preocupación por su estado de salud.

La periodista estuvo un tiempo sin acudir a ¡De Viernes! y realizó una conexión en directo para dar explicaciones y evitar que la audiencia especulase. Según dijo, su marido estaba atravesando un mal momento de salud y necesitaba estar a su lado. La cuestión es que le tuvieron que operar, todo salió bien y Lydia regresó a Telecinco, pero ahora ha vuelto a dar marcha atrás.

Santiago Acosta y Beatriz Archidona han arrancado la última emisión de ¡De Viernes! con un mensaje cargado de sentimiento. «Como estáis viendo, hoy falta una pieza fundamental», ha empezado diciendo el conductor del equipo. Y después ha añadido: «Lydia Lozano no puede estar esta noche con nosotros, obviamente por causas de fuerza mayor ya que está muy pendiente de su marido. Lydia, te queremos y te esperamos en tu casa».

Las palabras de Acosta están cargadas de significado porque entre él y la colaboradora ha habido ciertas diferencias. Lozano dio unas declaraciones en contra del presentador, aunque luego se arrepintió, le pidió disculpas y le agradeció públicamente el apoyo que le ha dado en los últimos meses.

Lydia Lozano está preocupada

La situación que atraviesa Lydia Lozano no es nueva. A principios de noviembre dio una entrevista en su programa y confesó: «Cuando yo os dije el viernes pasado que no podía venir es porque a Charly le operan del corazón». No entró en detalles, pero sí admitió que estaba muy preocupada y que su marido le necesitaba al lado, por eso canceló sus compromisos televisivos.

«Gracias a Dios el doctor vio que había un líquido amarillo», comentó en un tono serio. Los especialistas se pusieron a explorar la zona y se dieron cuenta que «una la bacteria se había comido una válvula». Fue entonces cuando le dijeron que tenía que entrar en quirófano y Lozano admite: «Que de repente te digan que tienen que hacer una operación de corazón, pues la verdad que impresiona mucho». También recalcó que el proceso no había terminado, pues los médicos todavía tenían que hacer bastantes pruebas y todo hacía pensar que Charly iba a estar «unas cinco semanas» ingresado.

El regreso de Lydia Lozano

Cuando acabó Sálvame, Lydia Lozano se fue de Telecinco y estuvo dos años lejos de la cadena. Durante este tiempo participó en un reality de Netflix, en un programa de YouTube que posteriormente se mudó a la TDT y en TVE. En la cadena pública cogió bastante peso. Le llamaron para participar en Mañaneros y en un concurso de baile, incluso la quisieron fichar en D Corazón, pero ella no quiso porque quería pasar más tiempo con los suyos.

Lozano sobrevivió al fin de Sálvame, pero su gran reto era volver a Mediaset, la empresa que le ha convertido en una estrella. Ahora todos la esperan con los brazos abiertos, deseando que su marido se recupere pronto.