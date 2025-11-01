Lydia Lozano desvela, por primera vez, el grave problema de salud de su marido Charly

Lydia Lozano, después de su paso por La familia de la tele en TVE y tras el estrepitoso fracaso del formato, había comenzado una nueva etapa en la pequeña pantalla con una gran ilusión por lo que suponía para ella regresar a Telecinco, pero se ha visto obligada a hacer un alto en el camino. La colaboradora no ha estado presente en las dos últimas emisiones en directo del formato ¡De viernes! —donde actualmente trabaja junto a Bea Archidona, Santi Acosta, Ángela Portero, Terelu Campos, Antonio Rossi y José Antonio León— por temas personales. Con el fin de evitar las especulaciones, ella misma ha desvelado los motivos que la han apartado de los platós de televisión. Charly, su marido, se ha sometido a una intervención de espalda.

Lo que a todas luces iba a ser una operación habitual, se ha convertido en un tormento para la pareja. «Cuando yo os dije el viernes pasado que no podía venir es porque a Charly le operan del corazón —además de la operación referida anteriormente—», ha comentado, dando a conocer así el porqué de su larga ausencia. Y es que, en principio, iba a faltar una sola jornada, pero, finalmente, han sido un par de ellas por los motivos que se exponen.

Lydia Lozano en el plató de ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Las complicaciones de la operación

Ha sido la propia Lydia la que ha trasladado a sus compañeros y a los telespectadores que la intervención coronaria fue consecuencia de la detección de una bacteria cuando manipulaban la espalda de Charly. «Gracias a Dios el doctor vio que había un líquido amarillo», ha apuntado Lydia. Cuando los facultativos comenzaron a explorar la zona, se dieron cuenta de que «la bacteria se había comido una válvula —del corazón—», ha explicado ella con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas. «Que de repente te digan que tienen que hacer una operación de corazón, pues la verdad que impresiona mucho», ha contado muy conmovida.

Lydia Lozano y su marido saliendo de un hospital. (Foto: Gtres)

Tras pasar por quirófano, quitarle la válvula y limpiarle toda esa zona anexa al músculo, el esposo de la televisiva ya se encuentra relativamente fuera de peligro. No obstante, «le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido», ha indicado la comunicadora. De igual forma, ha deslizado que aún tendrá que estar ingresado durante, al menos, cinco semanas. Una estancia hospitalaria que obedece a que el paciente está recibiendo medicación intravenosa, por lo que tendrá que terminar la pauta a través de la misma vía y siendo, en todo momento, supervisado por los profesionales.

Lydia Lozano y su marido en un viaje. (Foto: Gtres)

Una vez que han superado este sobresalto de salud y Charly se encuentra estable, la colaboradora ha vuelto al plató de Mediaset y ha sido recibida con sonoros y largos aplausos por parte del público. Un gesto de cariño que ha hecho que la periodista se haya emocionado mucho al sentirse arropada por los presentes. Pese a que se ha visto con fuerzas de volver a su sillón de tertuliana, Lozano ha confesado que no se separa de su marido y que siempre está acompañado, pero que han sido él mismo y las enfermeras quienes la ha animado a regresar al trabajo, que le sirve también como una vía de escape tras las jornadas maratonianas de hospital a pie de cama.