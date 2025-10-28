Lydia Lozano, rota a las puertas del hospital y preocupada por Charly: las imágenes más desgarradoras

Lydia Lozano atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida, es que su marido Charly ha tenido que ser intervenido de urgencia por un problema en la espalda. Algo que ha mantenido a la periodista alejada de la televisión, completamente volcada con la salud de su pareja. Completamente inseparables, lo cierto es que Lozano no puede contener la gran preocupación que siente por Charly, y en la portada de la revista Semana podemos verla derrumbándose por completo a las puertas del hospital.

Tal y como ha explicado Jorge Borrajo en El tiempo justo, pese a que la condición de su marido ya ha mejorado bastante, la periodista se encuentra muy afectada todavía. «Le quedan varias semanas de recuperación y de cuidados», ha explicado el director de la revista Semana, dando a entender que el proceso de recuperación será largo.

Lydia Lozano durante su conexión con ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Hace poco que Lydia volvía a Telecinco por la puerta alta, aunque este bache en el camino la ha obligado a dejar a un lado su puesto como colaboradora en ¡De Viernes! «Ha sido algo grave, no es ninguna tontería», ha apuntado Antonio Rossi. «Ingresaba en urgencias muy mal». Además, cabe destacar que hace apenas seis meses Lozano perdía a su madre, Sol Hernández, otro duro golpe que no ha tenido tiempo de gestionar. «Ella tiende a refugiarse en el trabajo», aseguran sus compañeros. «Ha sido el colofón de una serie de sucesos relacionados con la salud y la pérdida».

La pareja, que no tiene hijos, ha demostrado en todo momento ser una piña. De ahí, el gran disgusto que se ha llevado la tertuliana, quien siempre ha encontrado en Charly su gran refugio. De momento, Lydia se mantiene optimista, pese a que los nervios y las emociones vividas en las últimas semanas han podido desbordarla por momentos.

Jorge Borrajo en ‘El tiempo justo’. (Foto: Gtres)

«Charly sigue en el hospital, pero se va a poner bien. Es que estoy muy cansada», explicaba el pasado viernes entre lágrimas. «Ha salido bien, pero queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas con la espalda. Menos mal que llegamos a tiempo. Ha sido duro, han sido unos meses muy duros», se ha lamentado.

Cabe recordar que la propia salud de la periodista se ha visto resentida, tal y como explicaba ella misma durante su paso por La familia de la tele, donde confirmaba que padece una artritis reumatoide. «Se me cae todo de las manos», contaba a sus compañeros. Y también aseguraba que eso le impedía hacer una vida normal puesto que esta patología se caracteriza por deformar las manos «poco a poco».

Lydia Lozano llorando en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

En medio de esta etapa tan complicada, todos los compañeros y amigos se han volcado con Lozano, además de desearle lo mejor y una pronta recuperación para Charly. Por suerte, parece que lo peor ya ha pasado, y seguro que muy pronto tanto Lydia como su marido podrán dejar este mal sueño atrás.