Lydia Lozano rompe a llorar al desvelar que su marido Charly ha sido operado de urgencia

Lydia Lozano ha sido la gran ausente en la última entrega del programa ¡De viernes! La colaboradora precisó ausentarse de su trabajo por un importante motivo. Su marido Charly ha tenido que ser operado de manera inminente e inesperada. Han sido días de gran incertidumbre para ella y así lo ha mostrado en una conexión en directo con su programa contando, entre lágrimas, la delicada situación que han atravesado.

Lydia Lozano ha tenido un accidentado regreso a Telecinco a escasas semanas de su debut en ¡De Viernes!. La colaboradora causaba baja el pasado 10 de octubre por motivos de fuerza mayor. La salud de su marido Charly había sufrido un delicado revés que provocaba que la pareja viviera meses de incertidumbre en silencio hasta que, la pasada semana, necesitaba ser ingresado de urgencia para pasar por quirófano. Así lo ha explicado la propia Lydia quien, a pesar de no estar presente en el plató del espacio de Mediaset, entraba en directo en el espacio capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona para explicar el verdadero motivo de su ausencia. Antes de dar los detalles de su particular momento, Lozano mostraba sin tapujos sus sentimientos encontrados ante sus compañeros «qué envidia me dais, con el programa que tenéis…», confesaba.

Las lágrimas de Lydia y la suerte de llegar a tiempo

Seguidamente al ser preguntada por los presentadores acerca de su ausencia, Lydia no podía evitar romper a llorar al tratar de explicar lo sucedido en su vida: «Después de varios meses que hemos tenido una serie de complicaciones con la espalda de Charly, el marte le operaron de urgencia…», relataba sin poder terminar su relato. En medio de los aplausos del público del programa, Lydia trataba de recomponerse y explicaba más profundamente lo que ha supuesto para su familia este grave revés de salud, sobre todo para Charly: «Él está dopado, no sufre. Sabe que le quedan unos meses duros de rehabilitación”, explicaba «ya puedo decir que tengo un torero en mi vida porque menuda cicatriz, es de 30 centímetros» , decía Lozano provocando la risa de algunos de los presentes.

Lydia Lozano durante su conexión con ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Aunque el pronóstico del empresario es bueno, Lydia sigue sufriendo, a juzgar por su relato, la tensión de la circunstancia que les ha puesto, literalmente en jaque: «La operación ha salido bien, pero queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas. Menos mal que llegamos a tiempo, menos mal» detallaba en medio de la emoción. La comunicadora desvelaba también, que este trance no ha sido cosa de un día, sino que ambos han sufrido en silencio un complicado día a día hasta que no han podido más. «Ha sido duro, unos meses muy duros», explica.

El testimonio de Lydia tranquilizaba a la audiencia y a sus compañeros, pero la protagonista ha dejado claro que aún queda camino por recorrer ya que Charly no ha sido dado de alta aún: «Bueno, sigue en el hospital y él se va a poner bien. Estoy muy cansada», se quejaba Lozano.

Lydia se rinde ante Santi en pleno directo

Junto con la historia que Lydia compartió con todos sus compañeros tras el susto vivido, la colaboradora vivía un emotivo momento con Santi Acosta en pleno directo. Superadas las tensiones que en su día aseguró tener con el presentador, Lozano destacaba el apoyo de Acosta en su particular jaque: «Me ha llamado todos los días para saber. Lo conté el viernes en la reunión del pasado programa, que había una serie de problemas, y mis compañeros me han llamado, pero Santi me ha llamado la atención y estás entre mis favoritos».

Seguidamente sentenciaba, «desde esta semana, para mí eres un gran presentador, Santi». Con la elegancia y sentido del humor sereno que le caracteriza, Acosta cogía el guante de su compañera, bromeando sobre sus pasadas rencillas, con el fin de quitar todo hierro al asunto y de paso sacar una sonrisa a Lydia en estos momentos de dificultad.