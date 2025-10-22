Preysler confirma su infidelidad a Falcó con Miguel Boyer: "Nuestro mundo se rompió en mil pedazos"

Ha llegado el día. Las memorias de Isabel Preysler ya están en las librerías de nuestro país. Bajo el título Mi verdadera historia, la apodada como la reina de corazones se ha abierto en canal sobre los episodios que más han marcado su vida. Nació en Manila un 18 de febrero de 1950 y, cuando aún era una adolescente, se mudó a España, obligada por sus padres, para alejarse de un amor juvenil que estos consideraban inapropiado. Fue entonces cuando encontró la felicidad en Madrid al lado de Julio Iglesias, su primer marido (aunque no el único). Y es que su historial amoroso siempre ha sido noticia desde que aterrizó en la capital. De hecho, gracias a la obra literaria mencionada, Isabel se ha sincerado como nunca sobre la infidelidad que llegó a cometer en una de sus relaciones más mediáticas.

En 1978, Isabel Preysler se separó del intérprete de Spanish Girl tras siete años de matrimonio, y fue entonces cuando Carlos Falcó apareció en su vida. Según cuenta en su libro, los años que vivió junto al marqués de Griñón fueron muy felices. Cada uno aportaba hijos de sus anteriores matrimonios. Isabel, tres (Chábeli, Julio José y Enrique) y Carlos, dos (Xandra y Manolo). Pero aquello no fue ningún impedimento para formar una familia muy unida. Se casaron y, tal y como ella asegura a la revista ¡Hola! lo hizo enamorada. «Durante nuestro matrimonio fue cuando yo aprendí de verdad todo lo bella que es la vida: la ópera, el deporte, los viajes, el campo… Todo lo viví con Carlos», contaba. Más tarde fueron padres de su única hija en común, Tamara Falcó. Sin embargo, en medio de estos tiempos idílicos, conoció a Miguel Boyer y todo cambió.

Hasta ahora, Isabel Preysler nunca había reconocido que fue infiel a Carlos, pero en estas memorias, se ha sincerado como nunca al respecto. «Miguel y yo nos habíamos enamorado. Había ocurrido sin que ninguno de los dos lo planeáramos y, desde luego, sin querer provocar ningún sufrimiento, pero, evidentemente, no pude evitar que Carlos se sintiera traicionado y dolido al enterarse de nuestra relación», comenzaba a decir. Añadía que cuando ocurrió eso, tuvo una conversación profunda con Falcó que ella misma recuerda como «tensa y triste». «Comprendimos que nuestro matrimonio había terminado y nuestro mundo se rompió en mil pedazos», señalaba.

En una reciente entrevista a ¡Hola!, Isabel Preysler ha confirmado que a día de hoy tiene claro que el gran amor de su vida fue Miguel Boyer. «Fue un amor muy profundo que tuvimos la suerte de vivir. También teníamos una complicidad muy grande, algo que es muy importante en el matrimonio», explicaba. Juntos tuvieron a Ana Boyer, y no fue hasta el fallecimiento del empresario, el 29 de septiembre de 2014, cuando se separaron.

Años más tarde, Isabel conoció a Mario Vargas Llosa, el último hombre con el que se conoce que tuvo una relación sentimental. Lo dejaron tras ocho años juntos y su ruptura no se produjo en los mejores términos. De hecho, terminaron intercambiando duras acusaciones que dejaron más que claro que entre ambos no permanecía ningún tipo de amistad.