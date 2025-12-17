Portadas de revistas: las ¿últimas? campanadas de Pedroche y Victoria Federica ilusionada en el amor

A dos semanas de terminar el año, las revistas de nuestro país han lanzado sus nuevos números semanales y, como no podía ser de otra manera, las fiestas navideñas y las tradiciones de las mismas han acaparado buena parte de sus portadas. Cristina Pedroche se ha consolidado como todo un hito del Año Nuevo español, pero, dejando sorprendidos a propios y extraños, ha dejado en el aire si este 2025 será la última vez que se tome las uvas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid. Ha sido Diez Minutos el medio encargado de hacerse eco de una frase de la presentadora que ha dado pie a pensar que podría ser así. «Siento que se cierra un ciclo», confesaba.

Por otro lado, la misma publicación también ha hecho hueco en su portada para la Familia Real y su felicitación navideña en plan naturaleza, así como también han sacado a la luz unas imágenes exclusivas de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores disfrutando de nuevo de la noche madrileña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos)

Por otro lado, ¡Hola! ha entrevistado a Isabel Preysler tras ser elegida la mujer más elegante del 2025. La socialité ha abierto las puertas de su casa y ha hecho balance de un año que, para ella, ha sido irrepetible. Y es que se ha enfrentado a cosas no tan buenas como el fallecimiento de Mario Vargas Llosa y otras no tan malas como el éxito de su autobiografía y la llegada de dos nuevos nietos. Además, la revista del saludo también ha destacado la primera entrevista de Iñaki Urdangarin en televisión, donde confesó que «le costó muchísimo más perdonarse a sí mismo que a los demás» tras su paso por prisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

En su nuevo número, Lecturas ha sacado a la luz que Victoria Federica podría estar de nuevo enamorada gracias a un empresario de la noche. Al mismo tiempo, repasan el apoyo que le está brindando Silvia Abril a su marido, Andreu Buenafuente, en su peor momento, ya que ha cancelado dar las campanadas en RTVE por cuestiones de salud. Además, también publican el último adiós al actor Héctor Alteiro y los mejores looks de los Premios Forqué.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

Para terminar, la revista Semana se ha hecho eco de la complicada situación económica de Fedra Lorente, ocupando gran parte de su portada con unas recientes declaraciones de Carmen Morales, su sobrina, sobre el tema. «Avisamos a mi tío de que le estaban estafando […] En mi familia somos una piña y vamos a hacer todo lo posible por ayudar a mi tía», explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista)

Asimismo, también han analizado la entrevista de Iñaki Urdangarin en el programa Pla Seqüència de La 2 Cat y la fiesta navideña que han disfrutado la mayoría de los rostros conocidos de la pequeña pantalla.