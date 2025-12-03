Portadas de revistas: el deseo de Fabiola Martínez y el último paso de Gabriela Guillén

Dos de las mujeres más importantes en los últimos años en la vida de Bertín Osborne se han convertido en protagonistas de las portadas de las revistas en esta primera semana del mes de diciembre. Fabiola Martínez ocupa la primera plana de la revista Semana mientras que Gabriela lo hace en Diez Minutos. La venezolana ha concedido una entrevista en la que asegura que quiere enamorarse de nuevo. Varios años tras la ruptura del artista, Fabiola está dispuesta a recuperar la ilusión al lado de otra persona.

Por su parte, Gabriela Guillén todavía no ha cerrado los detalles del acuerdo económico con Bertín Osborne para la manutención del hijo que tienen en común. Según revela la revista Diez Minutos en su portada, Guillén ha puesto contra las cuerdas al cantante y le ha amenazado con demandarle. El convenio regulador podría firmarse en estos días.

Portada de la revista Diez Minutos.

El bautizo de Nicolás

La celebración del bautizo del tercer hijo de Francisco Rivera y Lourdes Montes, Nicolás, acapara la atención en las portadas de las principales revistas. ¡Hola! publica un extenso reportaje con todos los detalles de la jornada, con imágenes no vistas, anécdotas y sorpresas. También Semana y Diez Minutos llevan el bautizo a su primera plana, con fotografías del matrimonio con el pequeño y acompañados de la hija mayor del torero, Tana. La joven dio una lección de estilo y elegancia con un precioso conjunto de pantalón en tonos granates.

Portada de la revista ¡Hola!.

La gran fiesta de Ana Rosa Quintana

En Lecturas, Ana Rosa Quintana es la protagonista de la portada. La publicación lleva a su primera plana las claves de la fiesta de Navidad de la productora de la periodista, a la que asistieron gran parte de rostros conocidos de la televisión. Ana Rosa deslumbró con un vestido corto con detalles de pedrería y medias de fantasía.

Portada de la revista Lecturas.

El Baile de Debutantes y la preocupación de Lydia Lozano

Entre el resto de los temas importantes de la semana, en las portadas de las revistas destacan dos en especial. Lecturas publica en exclusiva que Isabel Pantoja va a cobrar dos millones de euros por su gira americana. La tonadillera ha firmado un contrato para tres conciertos en Estados Unidos y uno en Chile. Además, entre sus planes está ampliar las fechas para poder hacer frente a su deuda con la Agencia Tributaria.

En Semana publican unas fotografías de Lydia Lozano, que se encuentra preocupada por su marido. Charly lleva dos meses ingresado y en estado grave debido a las complicaciones postoperatorias de una cirugía de espalda que han derivado en una infección bacteriana. La periodista ha sido vida en las inmediaciones del hospital con el rostro serio e incluso llorando.

Portada de la revista Semana.

El Baile de Debutantes de París ocupa una parte de la portada de ¡Hola!. Esta importante cita de la alta sociedad internacional celebró una nueva edición en la Ciudad de la Luz, con la presencia de la nieta de Beatriz de Orleans, una de las de Carolina Herrera y la princesa Eulalia de Borbón, ahijada de Juan Carlos I.

Por último, Diez Minutos recoge unas declaraciones de Susanna Griso de cara a su próxima boda con Luis Enríquez. La periodista está volcada con los preparativos de la celebración, prevista para dentro de unos meses. Griso ha ido revelando algunos detalles, entre ellos, que los padrinos en este gran día van a ser sus hijos.