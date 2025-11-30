Las fotos de Lydia Lozano en el hospital visitando a su marido: mascarilla y gafas de sol

Con un plumífero rojo, mascarilla, gafas de sol y una coleta. Así se ha presentado Lydia Lozano en el hospital donde se encuentra su marido Charly, quien atraviesa una situación que tiene muy preocupada a la colaboradora. Ella misma ha explicado que tuvo que someterse a una operación y que todo salió bien, pero los médicos consideraron que lo mejor para él era seguir en observación. Tal y como han informado en Fiesta, la periodista no se separa de su pareja, por eso no ha acudido a su puesto de trabajo en ¡De Viernes!, programa que le mandó un mensaje cargado de cariño.

En Telecinco afirman que Charly está luchando contra una bacteria que le ha afectado a la espalda. El proceso se está extendiendo mucho, aunque los facultativos ya hablaron con Lydia y le comunicaron que el arquitecto debía estar ingresado un tiempo. Ella está haciendo todo lo posible para que el ingreso sea más llevadero, de hecho, las imágenes que ha captado la agencia Gtres muestran a Lozano con un periódico debajo del brazo. En su momento dijo que su esposo se entretenía leyendo la prensa, así que no sería extraño que fuese para él.

La reaparición de Lydia Lozano

Lydia Lozano en el hospital. (Foto: Gtres)

La periodista no tiene redes sociales públicas, así que no cuenta con ningún altavoz para expresar cómo se siente, pero ha atendido a un grupo de reporteros de Mediaset. Les ha explicado que «la lucha continúa» y que están siendo momentos con altibajos y situaciones «de gran desesperación». La Navidad está a la vuelta de la esquina y Lozano no disfrutará de estas fechas hasta que todo esté solucionado, aunque de momento sólo puede hacer una cosa: armarse de paciencia y esperar.

Lydia Lozano ha roto a llorar delante de los micrófonos de Fiesta y no ha tardado en sentir el cariño de todo el plató. Conoce a Emma García de la etapa que vivieron juntas en A tu lado y tiene varios amigos dentro del formato. Por ese motivo, el equipo le ha mandado un abrazo y le ha deseado que el bache pase lo antes posible.

La comunicadora ha explicado que está yendo al hospital con mascarilla porque tiene gripe y debe evitar cualquier contratiempo. También ha aclarado que no quiere entrar en detalles porque está siendo «duro» y prefiere no dar explicaciones al respecto.

Lydia Lozano adora a su marido

La historia de amor de Lydia Lozano y su marido empezó a escribirse en los años 80, cuando la periodista acudió a una reunión de amigos y le presentaron a un arquitecto que acabó convirtiéndose en el amor de su vida. Ella misma ha contado que forman un equipo sólido, fuerte y decidido porque se casaron cuando ya habían vivido muchas cosas por separado. Es decir, llevan prácticamente cuatro décadas juntos y no echan nada en falta, tanto es así que en 2015 celebraron sus bodas de plata y volvieron a pronunciar el «sí, quiero».

No tienen hijos. Es una decisión que tomaron en conjunto y Lydia afirma que no se arrepiente, pues cada matrimonio es un mundo y sólo ellos entienden sus circunstancias. Como vemos, la pareja lleva mucho vivido y ahora está enfocada en superar el último obstáculo que les ha puesto el destino.