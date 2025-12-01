Así es la casa en la que vivió Bertín Osborne que se ha puesto a la venta por 4,5 millones de euros

Bertín Osborne no se encuentra en su mejor momento y así lo ha desvelado su amigo Pipi Estrada. La situación económica que atraviesa parece estar dándole verdaderos quebraderos de cabeza. No obstante, Estrada ha anunciado que, en los próximos tiempos, saldrá a la luz un nuevo proyecto que le mantiene muy ilusionado y que le reportará una elevada compensación monetaria.

Ahora y coincidiendo con estas complicaciones, ha salido a la luz que la casa en la que vivió durante varios años de alquiler ha sido puesta a la venta. Se trata de una vivienda unifamiliar de lujo que cuenta con todas las comodidades y se encuentra en La Florida, una colonia perteneciente al madrileño distrito de Moncloa-Aravaca. Si bien es cierto que tiene mucho encanto por su interiorismo y sus imponentes zonas verdes, está reservada para bolsillos acaudalados que puedan permitirse desembolsar 4,48 millones de euros.

Exterior de la casa en la que vivió Bertín Osborne en Madrid. (Foto: Idealista)

Las diferentes estancias de la casa

La casa en la que vivió Bertín Osborne y que fue el plató del programa Mi casa es la tuya ha vuelto al mercado. Allí vivió algunos de sus mejores años con Fabiola Martínez, su ex pareja, y sus muros vieron crecer a sus hijos en común, Carlos y Kike.

Sobre un terreno de 2.500 metros cuadrados se levanta una construcción que ronda los 1.000 metros cuadrados de superficie. El amplio jardín con piscina y la enorme cocina son dos de los principales atractivos de la vivienda. Esta última habitación, abierta y completamente equipada, cuenta con varios ambientes que van desde una isla con butacas altas hasta una mesa de comedor que tiene espacio para hasta 12 comensales, pasando por otra de menos dimensiones que, a todas luces, se utilizaría en el día a día y que está rodeada de cuatro sillas.

Cocina de la casa donde vivió Bertín Osborne en Madrid. (Foto: Idealista)

A esto se le suma la gran terraza que fue escenario de los capítulos del programa mencionado que devolvió a Bertín la fama televisiva y relanzó su carrera. La vivienda se divide en dos plantas y el sótano, y de todo destaca una extensa sala de estar en la que Bertín, su familia y los invitados han pasado muy buenos momentos. Los grandes ventanales que se distribuyen por todo el recorrido aportan amplitud, dotan las estancias de mucha luz natural y permiten disfrutar de la naturaleza desde el interior. De techos altos, también cuenta con un acogedor hall de entrada que es el lugar perfecto para recibir a los invitados.

El salón de la casa en la que vivió Bertín en Madrid. (Foto: Idealista)

Todas las salas descritas anteriormente se encuentran en la planta baja. En la superior podemos encontrar los seis dormitorios, entre los que destaca la master suite de 44 metros cuadrados. Una espectacular estancia que tiene su propio baño completo, un aseo con ducha y bañera, y dos vestidores independientes.

La habitación de dos camas de la casa donde vivió Bertín de alquiler. (Foto: Idealista)

Tal y como muestra Idealista en su web, una de las habitaciones es de dos camas y está decorada de forma muy cuidada y minuciosa, atendiendo especialmente al detalle. Los tonos neutros inundan una sala —y toda la vivienda— que está perfectamente combinada en blanco y granate. Entre los muebles se puede ver una cómoda doble de madera natural con gran capacidad de almacenaje y la pared está adornada con divertidas ilustraciones.