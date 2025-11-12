Gabriela Guillén, harta de Bertín Osborne: "No me da ni dinero"

La tensión entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne vuelve a estar en el punto de mira. La fisioterapeuta y madre del pequeño Arian David ha decidido romper su silencio después de las últimas declaraciones del cantante, dejando claro ante los reporteros que su paciencia ha llegado al límite. «El que se lo pierde es él», ha dicho tajante, visiblemente molesta por la actitud del padre de su hijo.

Todo comenzó en un evento benéfico organizado por la Fundación Kike Osborne, al que Bertín acudió por sorpresa para apoyar la tercera edición de los Premios Dona2. En la cita coincidió con varias de sus hijas, su hijo Carlos y su ex mujer Fabiola Martínez, con quien compartió una imagen cordial que dio mucho de qué hablar. Sin embargo, la ausencia de su hijo menor, de casi dos años, no pasó desapercibida para los medios. Cuando un periodista se atrevió a preguntarle por qué el pequeño no estaba presente, la reacción del presentador fue tajante: «No voy a hablar del tema ya, ¿vale chavalín? Esas preguntas las dejamos».

Gabriela Guillén por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, poco después, Bertín sí se permitió una ligera alusión al asunto, asegurando ante las cámaras que «probablemente, si le preguntan ahora, estará más contenta», en referencia a Gabriela. Una frase que no ha sentado nada bien a la esteticista, quien, al conocer las palabras del artista, respondió con dureza: «¿Cómo me va a sentar? Si no lo ve nunca».

Guillén, que en los últimos meses había tratado de mantener un perfil bajo, no ha ocultado su enfado. Ha expresado su frustración por lo que considera una falta de implicación de Bertín en la vida de su hijo y ha vuelto a poner sobre la mesa el conflicto económico que ambos arrastran desde el nacimiento de Arian. «Mi hijo va a tener dos años y no se puede llegar a un acuerdo. Solamente se ciñe a lo que es el dinero, y ni siquiera eso cumple. No me da ni dinero», declara ante las cámaras de Gtres.

Bertín Osborne en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sus palabras rompen con la aparente cordialidad que ambos mostraron este verano, cuando posaron juntos en una conocida revista asegurando que habían alcanzado un acuerdo por la manutención del niño. Aquella portada parecía marcar el inicio de una nueva etapa, con un entendimiento mínimo por el bien del pequeño. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de esa imagen de unidad. «Si ha venido a Madrid yo no me he enterado, porque no ha visto al niño», ha dicho Gabriela, visiblemente cansada de una situación que asegura le pesa emocionalmente, pero que afronta centrada en su hijo: «Estoy contenta con mi hijo. El que se lo pierde es él».

El desencuentro entre ambos parece lejos de resolverse. Mientras Bertín continúa con su agenda pública y prepara su gira de despedida prevista para 2026, Gabriela intenta mantener la calma y una rutina estable para su pequeño, aunque reconoce que la falta de contacto paterno le preocupa. «Mi hijo necesita presencia, no solo dinero», habría comentado en su entorno cercano. Las palabras de Guillén reflejan el malestar acumulado desde hace meses, pese a los intentos fallidos de acercamiento. Mientras tanto, el artista evita profundizar en el tema y limita sus declaraciones, centrando su discurso en su carrera y en su familia más mediática. Pero para Gabriela, la herida sigue abierta: no se trata de una cuestión económica, sino emocional.