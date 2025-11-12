El pasado martes 11 de noviembre, Madrid acogió una de las galas solidarias más esperadas del año: los Premios Dona2. Se trata de unos reconocimientos, organizados por la Fundación Kike Osborne, que reúnen, en cada una de sus ediciones, a numerosas personalidades comprometidas con la causa. En esta ocasión, más allá de la lista de invitados esperados, Bertín Osborne reapareció por sorpresa para apoyar a su ex mujer en una noche muy especial y, lejos de pasar desapercibido, realizó unas declaraciones que llamaron enseguida la atención. De hecho, se lanzó incluso a hablar sobre su actual relación con Gabriela Guillén, la madre de su hijo pequeño, la cual, recientemente, ha reconocido estar un poco molesta porque el presentador decía que había pasado tiempo con el niño.

«No voy a hablar más del tema, pero probablemente si le preguntan ahora, estará más contenta», sentenciaba sin querer entrar en mayores detalles. No obstante, estas palabras dejan entrever, de alguna manera, que su relación con Gabriela ha sufrido una evolución favorable con el paso del tiempo. Aun así, Bertín hacía hincapié en que había cosas de las que no le apetecía hablar y que había que respetarlo. «Yo tengo una relación con Gabriela que funciona perfectamente y, gracias a Dios, no tenemos problemas ni los vamos a tener. […] No tengo por qué hablar de mi vida privada. […] No gano nada y pierdo parte de mi persona y parte de mi intimidad. Entonces voy probablemente a no hacerlo», concluía.

Bertín Osborne en los Premios Dona2. (Foto: Gtres)

La tajante respuesta de Gabriela Guillén

Menos de veinticuatro horas después de las declaraciones de Bertín Osborne en los Premios Dona2, Gabriela Guillén ha sido sorprendida por los reporteros mientras caminaba por las calles de Madrid. Estos, como no podía ser de otra manera, le han comentado las últimas palabras del cantante y esta, lejos de callarse, ha optado por responderle, de una manera tajante. «Es que no me da ni dinero. […] Está en Madrid y yo no me he enterado, porque no ha visto al niño», comenzaba a decir visiblemente molesta.

Proseguía asegurando que no quería hacer ningún comentario al respecto y que «estaba bastante cansada del tema», pero su enfado crecía por momentos y aseguraba que no entendía porque había dicho que tenía que estar contenta. «A ver si de alguna vez llegamos a un acuerdo. Que mi hijo va a tener dos años y no se puede llegar a un acuerdo. No le tengo que mandar ningún mensaje. Se lo diré yo misma […] Estoy contenta con mi hijo, quien se lo pierde es él», sentenciaba.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre que las hijas de Bertín Osborne han manifestado recientemente que les gustaría ver a su hermano pequeño y que estaban buscando una ocasión especial para hacerlo, Gabriela ha preferido no responder, limitándose a sonreír a la cámara.

El cambio de actitud de Fabiola Martínez

En medio de este cruce de acusaciones, Fabiola Martínez tampoco ha pasado desapercibida. Y es que, a pesar de que desde el principio se ha mostrado reacia a pronunciarse sobre el hijo pequeño de su ex marido, la venezolana ha cambiado de actitud durante la última edición de los Premios Dona2.

Fabiola Martínez en los Premios Dona2. (Foto: Gtres)

De hecho, más allá de que le ha mencionado por primera vez delante de las cámaras, también ha confesado que no le importaría que en un futuro se involucrara en la fundación, aunque es consciente de que, por ahora, es muy pequeño.