Bertín Osborne deja plantada a su hija en su último evento juntos: los motivos

Bertín Osborne ha sido el gran ausente a la última cita de su hija mayor en Madrid. Se esperaba que el cantante acompañara a Alejandra en la presentación de una nueva tecnología que ayuda a la detección del cáncer, pero finalmente no ha sido así. El cantante no ha llegado a tiempo al acto y no le ha quedado otro remedio que dejar a su hija sola ante los medios, a los que ha atendido de manera muy amable.

Según ha podido saber este portal, el motivo por el que Bertín Osborne no ha podido asistir se debe a una cuestión logística. Tal como han confirmado fuentes directas, el artista ha perdido el tren y por eso no ha acompañado a Alejandra en la presentación de este nuevo dispositivo. No obstante, padre e hija están muy unidos.

Alejandra Osborne en un acto. (Foto: Gtres)

De hecho, aunque en estos momentos está centrada en su faceta como interiorista, a Alejandra siempre le ha gustado la televisión y ha trabajado en varios proyectos con su padre. Por ejemplo, en el programa Mi casa es la tuya, en el que ejerció como productora y directora de arte, además de encargarse de la coordinación de invitados y otros temas. Asimismo, en más de una ocasión hizo apariciones puntuales en el espacio. “Trabajar con mi padre es maravilloso, así lo veía más”, ha dicho Alejandra, que ha recordado que estuvo colaborando muchos años con él, en los que aprendió muchísimo. Una experiencia que recuerda con gran cariño.

A pesar de que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer al hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, Alejandra no ha tenido reparos en responder a las preguntas de los reporteros sobre cómo se gestó la presentación oficial del pequeño, a través de una portada: «Me pareció muy bonita y me alegré muchísimo. Todo empezó como muy feo y había que darle visibilidad, que todo está normalizado. Al principio ha sido una cosa que no nos esperábamos nadie pero, como decía mi madre, un niño siempre es una alegría», ha recalcado. No obstante, ha preferido no hacer declaraciones sobre en qué punto se encuentra la relación entre ambos. Eso sí, ha dicho que su padre está muy contento y tranquilo.

Bertín Osborne y su hija Alejandra en el programa ‘Emparejados’. (Foto: Antena 3)

La primera entrevista de Eugenia

Este próximo viernes su hermana Eugenia va a ser una de las invitadas en el plató de De viernes. A Alejandra le hace mucha ilusión ver su entrevista. «Está un poco nerviosa», ha dicho Alejandra, que ha comentado que va a pasar toda la noche pendiente de lo que diga Eugenia, ya que es su primera gran entrevista en televisión. No sabe lo que opina su padre de esto, ya que no es algo que hayan hablado. Alejandra supone que lo habrán comentado ellos dos: «Lo habrá hablado ella, yo no», ha dicho.

Eugenia Osborne en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Las memorias de Gabriela

Tal como dijo ella misma, Gabriela está preparando un libro en el que va a repasar los episodios más importantes de su vida, incluida su relación con Bertín y el nacimiento de su hijo. Alejandra ha comentado que claro que le gustaría leerlo y ha aprovechado para comentar que le encantaría que su padre escribiera sus memorias: «Yo se lo digo todos los días, con todo lo que tiene que contar».