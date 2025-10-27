Eugenia Osborne se sentó el pasado viernes en el plató de ¡De Viernes! para ofrecer una de las entrevistas más esperadas de los últimos tiempos. La hija mediana de Bertín Osborne habló con sinceridad sobre la paternidad de su padre con Gabriela Guillén, un asunto que ha generado polémica y debate en los últimos meses. Eugenia relató cómo ella y sus hermanas, Alejandra y Claudia, reaccionaron ante la noticia de que su progenitor iba a tener un hijo a sus casi 70 años, un acontecimiento que las sorprendió y que requirió un tiempo para procesar.

La socialité recordó que solo conoció a Gabriela en una ocasión, durante una cena con más personas, donde Bertín la presentó simplemente como «una amiga». Por ello, cuando meses después la paraguaya le comunicó que estaba embarazada, la noticia les produjo un auténtico shock. Eugenia confesó que su padre les explicó que no se sentía con la edad ni la energía para ejercer de padre, pero que asumiría su responsabilidad y que al niño nunca le faltaría nada. A pesar de este compromiso, Eugenia reconoció que no comparte algunas de las declaraciones públicas de Gabriela sobre su padre. Sin embargo, dejó la puerta abierta para conocer al pequeño si su padre se lo pidiera y si el encuentro se produjera con discreción.

Durante su intervención en el programa, Eugenia también defendió a su padre ante las críticas por su edad y su situación familiar. Señaló que Bertín es una persona que, a pesar de tener hijos mayores, un hijo con problemas y la sorpresa de volver a ser padre a los 70 años, siempre ha asumido sus responsabilidades. «Hay que entenderlo. Él pasó por diferentes fases. Hay que entenderlo, el ser humano es así», explicó. Además, aclaró que nunca le pidió pruebas de paternidad a Gabriela ni a su hijo, mostrando una postura conciliadora frente a la situación.

Tras la entrevista de Eugenia, Gabriela Guillén ha respondido ante las cámaras de Gtres, dejando claro que se encontraba cansada de hablar siempre del mismo tema. La empresaria, que regenta un negocio de estética en Madrid, ha negado haber recibido apoyo económico por parte de Bertín para la manutención de su hijo y ha criticado los rumores sobre su situación financiera. «A día de hoy, que alguien esté holgado de dinero, pues que tire la primera piedra porque si tienes un negocio y eres autónoma, es lo que hay», ha dicho, visiblemente enfadada.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Respecto a las declaraciones de Eugenia, Gabriela se ha mostrado cortante: «Es algo que no me interesa… Es algo que de verdad no me interesa para nada. No he visto la entrevista, solo partes que me han enviado». Aun así, ha dejado claro que nunca ha puesto ningún impedimento para que las hijas de Bertín conozcan al niño. «Siempre he dicho que tienen las puertas abiertas si quisieran conocer al niño. El niño va a cumplir dos años, y yo he estado muy sola», afirma. Gabriela ha subrayado que se ha portado bien con las hijas de Bertín, sin decir nada en su contra ni en contra del padre, y que defenderá a su hijo como es lógico, mientras reconoce que Eugenia hará lo mismo con su progenitor.

Eugenia, por su parte, ha manifestado tras la entrevista que esperaba no haber molestado a Gabriela con sus palabras. «Espero que no, la verdad. No era mi intención, o sea que… espero que todos estemos bien», ha dicho. Asimismo, ha reiterado que, cuando llegue el momento, ella y sus hermanos podrían conocer al pequeño y que este sería un asunto que se resolvería en familia.