Alejandra Osborne revela cómo se enteró de la nueva paternidad de Bertín con Gabriela Guillén

Alejandra Osborne ha acudido al plató de Y ahora Sonsoles, donde ha recordado algunos de los eventos más impactantes de su vida y que la han marcado profundamente. Entre ellos, se encuentra el «traumático» divorcio de sus padres, cuando ella tenía apenas 10 años, o la dolorosa pérdida de su madre, Sandra Domecq, a causa de un cáncer. Un auténtico shock tanto para ella, como para sus hermanas, que a día de hoy la siguen recordando con un inmenso cariño.

Sin embargo, ella destaca que una de las situaciones más dolorosas fue enterarse por la televisión de su fallecimiento. «Hay gente que puede hacer mucho daño», se ha lamentado.

🗣️ Alejandra Osborne: “Cuando mi madre se puso enferma fue una época dura».#YAS22Sep ▶️ https://t.co/Zbpc7ajfOk pic.twitter.com/3oB6cvPj7L — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) September 22, 2025

Y es que no cabe duda de que Alejandra ejerce un papel clave dentro de su familia, que la lleva incluso a compartir proyectos profesionales con sus hermanas, -Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana Cristina-, demostrando lo unidas que están. Una magnifica relación que también mantiene con Carlos y Kike, fruto del matrimonio de Bertín con Fabiola Martínez.

«Siempre han procurado que seamos una piña, son muchos años y nos adoramos», ha comentado sobre su relación con la modelo y empresaria. Una gran familia, a la que hace poco de incorporaba el pequeño David, el hijo que Bertín ha tenido con Gabriela Guillén.

Alejandra Osborne en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Gtres)

Respecto a la polémica portada que protagonizaban hace poco Osborne y Gabriela junto al pequeño, Alejandra tampoco ha dudado en pronunciarse. «No nos pidió permiso, simplemente nos lo comunicó. No nos tiene que pedir permiso, porque él nunca se ha metido en nuestra vida y nosotros tampoco en la suya», asegura. «Ver, oír y callar».

Gabriela Guillén y Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

Del mismo modo, ella afirma que todavía no conoce al último miembro de la familia, aunque espera que llegue el momento. Y no solo eso, sino que ha desvelado la forma en la que se enteró de que su padre iba a tener otro hijo con 70 años.

Al parecer, Alejandra se encontraba en una reunión cuando su padre le llamó para contárselo. En ese momento, la empresaria se quedaba totalmente en shock, y reconoce que le costaba asimilar la noticia. «Pensábamos que ya se había cortado la coleta, porque lleva diciéndolo desde hace años, pero no», ha apuntado entre risas.

🗣️Alejandra, la hija mayor de Bertín Osborne: «Cuando me dijo que iba a tener otro hijo, me tuve que ir del trabajo»#YAS22Sep https://t.co/EnWEf43mie — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) September 22, 2025

En cuanto a Gabriela, la ha definido como «una chica maravillosa». Ahí, Sonsoles Ónega ha aprovechado para sacar el tema del posible reparto de la herencia de Bertín.

«No me gusta pensar en eso, me parece muy feo», ha argumentado Alejandra. Y es que ella asegura que está totalmente dispuesta a renunciar a la misma. «Un día le dije a Fabiola: ¡pero si yo no quiero nada de esto! ¿Cómo puedo renunciar?», ha declarado en tono de broma.