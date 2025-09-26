Gabriela Guillén desvela el momento exacto en el que Bertín Osborne decidió hacerse la vasectomía

Hace tan solo unas semanas, Bertín Osborne sorprendió a propios y extraños al desvelar que se había sometido a una vasectomía a sus 70 años. Lo hizo durante su visita al programa Emparejados, donde habló largo y tendido junto a Joaquín Sánchez y Susana Saborido sobre su decisión. «Me he cortado la coleta», decía entre risas, asegurando que fueron sus hijas las que le aconsejaron pasar por quirófano. «No veas la persecución a la que me tenían sometido las niñas», confesaba.

Estas declaraciones, como no podía ser de otra manera, dejaron entrever que la operación a la que se había sometido había tenido lugar recientemente, pero nada más lejos de la realidad. Gabriela Guillén, madre del último hijo del gaditano, ha sido la encargada de desvelar el momento exacto en el que pasó por la mesa de operaciones. «Bertín no se ha hecho la vasectomía ahora. Lo hizo hace bastante tiempo, nada más tener al niño», ha señalado mientras paseaba por las calles de Madrid.

Así, la de Paraguay ha dejado más que claro que la llegada de su último hijo fue toda una sorpresa para el presentador y que, tras enterarse, decidió cortar por lo sano. Y es que esta nueva revelación, más allá del dato que ofrece, parece dejar claro que en un primer momento, cuando Bertín conoció la existencia de este bebé y echó balones fuera, tomó cartas en el asunto para no tener más hijos. Algo que parece dejar claro, como luego después ha confesado el propio artista, que sabía desde el primer momento que era el padre del pequeño.

Fue en diciembre de 2023 cuando Gabriela Guillén dio a luz su primer y único hijo con Bertín Osborne. Como no podía ser de otra manera, la noticia generó todo tipo de opiniones al respecto y, en medio del revuelo mediático, el presentador de televisión aseguró que no iba a ejercer de padre porque consideraba que «ya no tenía edad de cambiar pañales». Sin embargo, la historia ha dado un giro de 180 grados, y además de llegar a un acuerdo conjunto por el bienestar del menor, ambos también han posado por primera vez con el pequeño en la revista ¡Hola! ¿El objetivo? Presentarle en sociedad y evitar que se convierta en «un niño escondido».

A pesar de dejar claras sus intenciones, la polémica no tardó en surgir al crearse un gran debate sobre el beneficio que ambos progenitores habían obtenido por el reportaje. Y mientras que el artista aseguraba que no había recibido dinero por la exclusiva, Gabriela sostenía todo lo contrario, señalando que el dinero iría destinado íntegramente al cuidado del niño.