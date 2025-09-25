Gabriela Guillen regresa a España y toma una importante decisión: "Desconectada"

Gabriela Guillén ha vuelto a España, después de muchas semanas en las que ha estado en el centro de la polémica. Todo a raíz de la portada en la que Gabriela aparecía junto a Bertín y presentaban a su hijo en común en la revista ¡Hola! La empresaria decidía viajar hasta Paraguay junto al pequeño David, con la intención de poner tierra de por medio. Y parece que ahora ya ha tomado una decisión: «Estaba desconectada totalmente y quiero seguir así», ha manifestado decidida.

Pese a que la relación entre Guillén y Bertín Osborne parecía haber mejorado notablemente con el paso de los meses, el beneficio económico que supuestamente habían sacado con dicha exclusiva, volvía a enfrentarles. Y es que mientras que el artista aseguraba que no había obtenido dinero por esas fotos, Gabriela sostenía todo lo contrario. Y es que ella daba a entender que sí habían sacado cierto beneficio, lo que iría destinado íntegramente a los cuidados del niño.

Gabriela Guillén a su llegada a España con su hijo. (Foto: Gtres)

Gabriela Guillén se mantiene al margen

Ahora, después de haber disfrutado unos días de su tierra natal, donde ha podido reencontrarse con familiares y amigos, parece que la empresaria no quiere saber nada más de polémicas. «Estoy cansadísima y lo único que quiero es llegar a mi casa y descansar con mi peque», afirmaba ante las cámaras que la interceptaron en el aeropuerto.

Y también se negaba a responder a las preguntas que insinuaban si en algún momento las hijas de Bertín podrían conocer a su hermano pequeño. «Muchas gracias», respondía escueta sin entrar en detalles.

Captura de Gabriela Guillén en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Hace poco, Alejandra Osborne, una de las hijas mayores de Bertín, concedía una entrevista en Y ahora Sonsoles donde explicaba que todavía no había tenido la oportunidad de conocer al menor. Además de definir a Gabriela como «una chica maravillosa», también contaba cómo fue el momento en el que se enteró de que su padre iba a tener otro hijo.

La relación entre las hijas de Bertín Osborne y su hermano David

Un auténtico shock, que la pillaba totalmente por sorpresa, al igual que a sus hermanas. «Pensábamos que ya se había cortado la coleta, porque lleva diciéndolo desde hace años, pero no», relataba entre risas en el programa de Sonsoles Ónega. Por otro lado, Alejandra dejaba muy claro que ella no había querido entrometerse en las decisiones que ha tomado Bertín.

«No nos pidió permiso, simplemente nos lo comunicó. No nos tiene que pedir permiso, porque él nunca se ha metido en nuestra vida y nosotros tampoco en la suya», sentenciaba decidida.

Pero, aunque Gabriela Guillén quiera mantenerse en silencio, y no entrar en más polémicas, alguna de sus amigas sí que ha dado un paso al frente. Por ejemplo, Raquel Arias, que no ha dudado a la hora de dar la cara por ella. «Padrazo del año, si es él, mal vamos», argumentaba tajante. «Creo que tiene que ya dar el paso en algún momento y hacerse cargo de su hijo, que todavía estamos esperando a que le corresponda con la manutención…»